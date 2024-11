Laureana di Borrello, successo per la tradizionale Fiera di San Gregorio | INTERVISTE

StrettoWeb

Grandi festeggiamenti, a Laureana di Borrello, cittadina in provincia di Reggio Calabria, in onore di San Gregorio. La Chiesa lo venera con il titolo di Taumaturgo, cioè operatore di prodigi, per i molti miracoli compiuti durante la sua vita. Oggi, nelle vie principali della cittadina, si è svolta la tradizionale Fiera di San Gregorio.

Numerosissime persone hanno affollato Laureana provenienti da svariati paesi della provincia. “E’ andata molto bene”, afferma un ambulante. “Questa fiera è molto sentita ed è organizzata molto bene, dalle 6 del mattino c’erano ad aspettarci vari esponenti dell’amministrazione comunale”.

Le interviste di Graziano Tomarchio per StrettoWeb

