Lamezia Terme, ragazza di 30 anni sorpresa alla guida sotto effetto di droghe e alcool. Tutti i risultati dei controlli a tappeto

I Carabinieri della Compagnia di Lamezia Terme hanno condotto, in arco pomeridiano e serale, un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio ad “alto impatto” che ha interessato l’intero comprensorio cittadino, con l’obiettivo di contrastare fenomeni delittuosi di natura predatoria, di criminalità diffusa e di degrado urbano. Nel corso delle attività, che hanno visto l’impiego di 40 militari, tra cui Carabinieri del N.A.S. e del N.I.L. di Catanzaro e il Nucleo Cinofili di Vibo Valentia, sono state controllate 90 persone e 40 veicoli, procedendo contestualmente anche al controllo amministrativo di 3 esercizi pubblici di ristorazione. Durante il servizio sono stati deferiti in stato di libertà all’A.G. lametina, una 30enne sorpresa alla guida della propria autovettura sotto l’influenza di alcool e droghe, ed un 34enne per detenzione di armi ed oggetti atti ad offendere, poiché deteneva illecitamente un coltello a serramanico.

Altri 4 giovani, tutti maggiorenni, sono stati segnalati alla Prefettura di Catanzaro ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/1990, in quanto trovati in possesso di stupefacente del tipo hashish per complessivi gr. 10. L’attività di controllo in materia di circolazione stradale ha permesso di contestare 8 violazioni a norme del codice della strada, con sanzioni per complessivi 2.500,00 euro ed il sequestro di un’autovettura priva di copertura assicurativa.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri del N.A.S. di Catanzaro hanno rilevato violazioni in materia igienico-sanitaria in un ristorante del centro storico cittadino, elevando sanzioni per € 3.000,00.

