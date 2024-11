A Lamezia Terme cerimonia di inaugurazione ufficiale della Delegazione della Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

StrettoWeb

Si è svolta sabato 16 novembre presso la chiesa di San Giovanni Battista a Sant’Eufemia di Lamezia Terme, la cerimonia di inaugurazione ufficiale della Delegazione della Calabria del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio. Dopo la celebrazione della Santa Messa si è tenuta un’agape conviviale, che ha favorito ulteriormente lo spirito di fraternità tra i confratelli e le consorelle della Delegazione.

La costituzione della Delegazione della Calabria risale al 23 aprile 2024 ma solo sabato scorso si è tenuta l’inaugurazione ufficiale. La Concelebrazione Eucaristica di inaugurazione ufficiale della Delegazione della Calabria è stata presieduta dal Cappellano di Delegazione, Don Carmine Vitolo, Cappellano di Merito, concelebranti Don Domenico Cicione Strangis, Cappellano di Merito, e il Parroco Don Germano Anastasio, assistiti dal Diacono Antonio Stella, con Carmelo Orlando, Cavaliere di Ufficio, nella funzione di Cerimoniere, alla presenza del Delegato ad interim per la Calabria, S.E. il Marchese Don Pierluigi Sanfelice di Bagnoli, Cavaliere Gran Croce di Giustizia, Luogotenente per l’Italia Meridionale Peninsulare della Real Commissioni per Italia; del Delegato per la Tuscia e Sabina, Nob. Avv. Roberto Saccarello, Cavaliere Gran Corce de Jure Sanguinis con Placca d’Oro; e del Responsabile della Comunicazione della Real Commissione per l’Italia, Comm. Vik van Brantegem, Cavaliere di Merito con Placca d’Argento.

Inoltre, hanno partecipato: il Vice Delegato, Nob. Dott. Candido Francica di Panaya, Cavaliere de Jure Sanguinis; il Segretario Generale, Dott. Domenico D’Auria, Cavaliere di Merito; il Tesoriere, Rag. Mario Latella, Cavaliere di Ufficio; il Responsabile della Comunicazione e Addetto alle Attività Culturali, Dott. Roberto Maria Naso Nàccari Carlizzi, Cavaliere di Merito; l’Addetto alle Relazioni Esterne, Dott.ssa Marika Biamonte, Dama di Ufficio; il Referente per le Città di Catanzaro e Crotone, Dott. Saverio Salerno, Cavaliere di Ufficio; il Referente per la Città di Vibo Valentia, Nob. Dott.ssa Concetta Lombardi Satriani, Dama de Jure Sanguinis; il Referente per l’Alto Ionio Cosentino, Antonio Coiro, Cavaliere di Ufficio; Nob. Ettore Galelli di Badolato, Cavaliere de Jure Sanguinis; Dott. Luciano Lucania e Avv. Federico Ferraro, Cavalieri di Merito; Dott. Carmelo Orlando, Salvatore Cimiero, Maurizio Capano, Salvatore Senatore, Dott. Carmine Napolitano e Antero Villaverde, Cavalieri di Ufficio; Dott. Francesco Andreacchi, Dott. Paolo Bagalà, Salvatore Barbieri, Dott. Paolo Monterossi, Aurelio Capogreco, Dott. Gaetano Carlizzi, Filippo Angelo Crucitti, Demetrio Megalizzi, Dott. Vincenzo Formaro, Avv. Dario Gareri, Dott. Rosario Yuri Lanza, Dott. Mario Loria, Dott. Andrea Miceli, Dott. Salvatore Minervini, Dott. Cataldo Papparella, Avv. Sabrina Spataro, Dott.ssa Franca Spataro e Dott. Massimo Turtora, Postulanti. Inoltre, hanno partecipati dei familiari e degli amici della Sacra Milizia, una rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri, dei membri di altri ordini equestri e fedeli della parrocchia.

All’inizio dell’omelia, Don Vitolo ha portato i saluti del Priore della Delegazione, S.E.R. Mons. Salvatore Nunnari, Cappellano Gran Croce di Diacono Antonio Stella Merito, Arcivescovo emerito di Cosenza-Bisignano, “assicurando la preghiera e il suo sguardo amorevole e d’affetto”.

Dopo il Sacro Rito, Dignitari, Cavalieri, Dame, Postulanti, familiari e ed amici si sono riuniti per un’agape conviviale iniziata con la preghiera guidata dal Cappellano di Delegazione. In un clima di fraternità e unione, gli intervenuti hanno dato un proprio contributo da destinare ai coordinatori delle attività di assistenza alle famiglie, che nel corso dell’ultima alluvione avvenuta nel territorio di Maida, comune poco distante da Lamezia Terme, hanno perso tutto.

A fine banchetto quasi il Luogotenente per l’Italia Meridionale Peninsulare, assistito dal Segretario Generale di Delegazione che ha letto le motivazioni, ha consegnato degli attestati di apprezzamento – per essersi distinti “nelle varie attività svolte sotto le insegne della Delegazione della Calabria della Sacra Milizia”, in questi mesi, dal 23 aprile 2024, giorno del Decreto di Fondazione della Delegazione per la Calabria, emanato dal Presidente della Real Commissione per l’Italia, S.E. il Principe Don Flavio Borghese, Cavaliere Gran Croce di Giustizia – ai seguenti Cavalieri e Dame: Marika Biamonte, Maurizio Capano, Don Domenico Cicione Strangis, Salvatore Cimiero, Mario Latella, Concetta Lombardi Satriani, Carmelo Orlando, Raffaele Mazza, Roberto Maria Naso Nàccari Carlizzi, Saverio Salerno. Massimo Seminara e Don Carmine Vitolo.

