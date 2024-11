La Sciarpa Artina: le creazioni artistiche contro la violenza sulle donne | FOTO

StrettoWeb

Giornata conclusiva, quella che si è svolta il 23 Novembre 2024 presso la parrocchia S.M. Regina della Pace di San Leo di Pellaro, a sostegno della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, grazie alla disponibilità di Don Enzo Pace, sacerdote della parrocchia, dell’iniziativa La Sciarpa Artina, giunta alla terza edizione, organizzata dall’associazione culturale Melany Art l’Oasi Creativa.

Presso l’oratorio “Don Demetrio Quattrone” della parrocchia, i bimbi e le famiglie della comunità si sono impegnati in due progetti inseriti all’interno dell’iniziativa stessa dal titolo “Nemmeno con un Fiore” e “Un Filo di lana contro la Violenza”.

Laboratori creativi d’arte e di scrittura hanno entusiasmato i numerosi presenti che hanno partecipato alla realizzazione di creazioni artistiche con soggetto i Fiori, tema del progetto, che con la bellezza delicatezza colore, tipica dei fiori sono stati dedicati alla figura femminile che non si tocca neanche con un fiore. Cartoncino carta pesta, e tanto altro, hanno dato vita a creazioni uniche ed originali che sono state poi presentate all’intera comunità durante la messa pomeridiana, accompagnate da slogan e pensieri letti durante la celebrazione dai bimbi stessi come manifestazione di rifiuto ad ogni forma di violenza.

Presenti ai laboratori, le catechiste, con responsabile la sig.ra Lina Bartolomeo, il coro parrocchiale “Regina Pacis” con responsabile la sig.ra Giovanna Dascola, l’FSE Scout d’Europa gruppo Scout RC 14 San Gaetano Catanoso (Rosanna Bova), con responsabile la sig.ra Alessia Calabrò, le maestre d’arte Foti Francesca di “Il Villaggio Incantato” e Foti Maddalena Melania responsabile della parte creativa ed artistica dell’associazione organizzatrice dell’iniziativa stessa. Durante i laboratori artistici si è effettuato anche l’ennesimo progetto Melany, giunto alla sua seconda edizione, “Un Filo di Lana contro la Violenza” una straordinaria raccolta di gomitoli di lana, ma anche di manufatti già realizzati, sofficissime sciarpe, donati all’associazione che s’impegnerà a realizzare altre sciarpe che saranno vendute, dietro un contributo simbolico, a sostegno dell’iniziativa stessa.

Un grazie a tutte le compagini che hanno sostenuto questa grande opera di sensibilizzazione a favore di tutte le donne e contro ogni forma di violenza di genere. L’IC Cassiodoro Don Bosco e la dirigente la sig.ra Eva Nicolò, le docenti referenti dei diversi progetti svolti nei plessi Cassiodoro Centro, le sig.re Tullia Verduci e Maria Lella Cuppari, e la referente del plesso Don Bosco, Marilena Tedesco, all’intero corpo docente e non che hanno seguito gli studenti, agli allievi e alle loro famiglie, al Fiat 500 Club Italia coordinamento di RC, al suo presidente il Sig. Enzo Polimeni e ai numerosi soci intervenuti, alla gradita presenza dell’assessore all’istruzione Anna Maria Briante, alla dottoressa Maria Laura Falduto, alla poetessa pellarese Francesca Tavani, alla parrocchia S.M. Regina della Pace, al sacerdote Don Enzo Pace e don Domenico, alle catechiste e al coro parrocchiale, agli Scout, ai bimbi e alle numerose famiglie, alle maestre d’arte, alle associate e collaboratrici dell’associazione ed all’intera comunità.

“La Sciarpa Artina abbraccia simbolicamente tutte le donne vittime di violenza, e come la sciarpa ci protegge dal freddo e dona calore a chi la indossa, così tutte le donne, ma anche tantissimi uomini, che hanno appoggiato quest’iniziativa, donano sostegno a tutte le donne vittime di un Amore che tale non è. Fare rete sul territorio e per il territorio è il mezzo più efficace per veicolare messaggi di sensibilizzazione su una tematica divenuta una piaga sociale. A volte… Un Filo di Lana contro la Violenza… Una Panchina per Sperare… Un Fiocco per Cambiare… pensare di… Mi Vestirei di Tempo per Regalarti Tempo… Nemmeno con un Fiore… capire che l’Amore si fece buio, ma Lei rinacque Luce, e accettare che lei è Donna… Voce del Verbo Amare”. Queste le parole della presidente dell’associazione, la sig.ra Pavone Teresa felice ed entusiasta della buona riuscita dell’iniziativa. La donna va amata e rispettata sempre, il 25 novembre è tutti i giorni.

