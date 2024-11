Klaus Davi: “pronto a riferire alla Commissione Antimafia, sulla ‘Ndrangheta al Nord è necessario un cambio di narrazione”

StrettoWeb

“Ringrazio Luca Marrelli, Vicepresidente della Commissione speciale “Antimafia, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità“, per avere formalizzato a Paola Pollini, Presidente della Commissione, la richiesta di ascoltarmi in merito al tema della ‘Ndrangheta al nord. Su di esso è infatti necessario un cambio di narrazione che trasmetta all’opinione pubblica il fenomeno e sia decisamente più coinvolgente per le giovani generazioni. Proprio sul caso delle curve dello stadio San Siro mi ha colpito l’apatia e il disinteresse della società civile milanese e di quelli che un tempo erano i ‘movimenti antimafia’. Pur avendo la ‘Ndrangheta il monopolio dello smercio di cocaina al nord e pur ricoprendo un ruolo logistico strategico nei nostri territori, non c’è assolutamente percezione di questo fenomeno. Anche la scelta della Curva Nord dell’Inter di esporre a San Siro lo striscione slogan su Andrea Beretta (che riportava “La tua infamità non appartiene alla nostra mentalità”) è un grido di allarme su cui c’è stato troppo silenzio. In questi anni ho cercato di fare la mia parte assieme a Paolo Liguori che mi ha dedicato molto spazio all’interno dei notiziari di Mediaset su TGCOM24, ma viene distribuita ancora troppa poca informazione su questi temi”, ha dichiarato il giornalista Klaus Davi.

