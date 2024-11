Incendi, l’operazione “Tolleranza Zero” diventa buona pratica nazionale. Cirillo: “importantissimo riconoscimento”

StrettoWeb

“L’importantissimo riconoscimento è stato cristallizzato nel corso dell’incontro avvenuto a Roma, nella sede del Dipartimento nazionale della Protezione civile, alla presenza del Ministro Nello Musumeci e dei Dirigenti regionale Costarella e Mangiardi, rispettivamente impegnati nei Dipartimenti della Protezione Civile regionale e della forestazione. Il Presidente Occhiuto, illustrando le attività intraprese per salvaguardare l’importantissimo patrimonio boschivo presente nella nostra regione, tra l’altro autentico polmone verde della Calabria, ha illustrato l’operazione denominata “Tolleranza zero” avviata nel 2022 alla quale vi è stata anche la collaborazione messa in atto dall’Arma dei Carabinieri“. Ad affermarlo è il Consigliere Salvatore Cirillo (FI), il quale, oltre a salutare “con viva soddisfazione questo importantissimo riconoscimento, è particolarmente orgoglioso per il preziosissimo lavoro svolto a tutela dell’ambiente e della fauna, ricordano con amarezza la “rovente” estate di qualche anno addietro quando la macchia mediterranea calabrese, in particolare quella afferente all’Aspromonte, ha subito gravissimi incendi che hanno arrecato preoccupazione ai numerosi cittadini interessati e non per ultimo hanno fatto registrare vittime umane”.

“Si auspica per il futuro – conclude l’on. Cirillo – una continuità delle attività intraprese o oggi modello per le regioni italiane, al fine di implementare una maggiore tutela dell’ambiente e soprattutto, grazie ai controlli effettuati sul territorio tramite l’utilizzo di droni e del personale delle Forze dell’Ordine, identificare e assicurare alla giustizia eventuali responsabili di reati ambientali”.

