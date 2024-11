Inaugurazione anno accademico Conservatorio Corelli: la conferenza stampa | FOTO

StrettoWeb

La cerimonia inaugurale dell’anno accademico del Corelli di Messina, che si terrà domani, venerdì 22 novembre, al Teatro Vittorio Emanuele, rappresenta non soltanto l’avvio di un nuovo percorso didattico ma anche un momento di celebrazione dell’identità del Conservatorio come istituzione culturale e musicale del territorio. E’ quanto ha evidenziato il presidente del Conservatorio Corelli Egidio Bernava Morante questa mattina nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’inaugurazione dell’anno accademico che si è tenuta nel bookshop del Teatro Vittorio Emanuele.

All’incontro con i giornalisti è intervenuto il commissario straordinario dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele, Orazio Miloro, che si è soffermato sull’importanza della sinergia in atto con il Conservatorio Corelli e che comporta anche una continuità formativa rilevante per gli stessi studenti come già emerso in diverse occasioni.

La collaborazione tra il Corelli e il Teatro rientra, come spiegato dal presidente Bernava, nella consapevolezza di un ruolo sempre più attivo del Conservatorio come punto di riferimento culturale ed artistico per l’intero territorio. Ad illustrare i dettagli dell’inaugurazione, che si concluderà con il concerto dell’orchestra sinfonica del Corelli è stato il Maestro Carmelo Crisafulli, direttore del Conservatorio.

Anche la data dell’inaugurazione, domani venerdì 22 novembre, è stata scelta con attenzione, in quanto giorno di Santa Cecilia, patrona dei musicisti.

La prima parte della cerimonia, con inizio alle 18.30, prevede i saluti istituzionali delle Autorità e gli interventi del presidente del Corelli, Egidio Bernava Morante, del direttore Maestro Carmelo Crisafulli, del rappresentante della Consulta studentesca Carmelo Mazzeo e dei rappresentanti del MUR.

A seguire, l’atteso concerto che vedrà esibirsi l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio messinese, diretta dal Maestro Francesco Ommassini.

In programma, tre celebri e impegnativi concerti solistici, che vedranno come solisti altrettanti studenti del “Corelli”, scelti al termine di rigorose selezioni: il clarinettista Francesco Manuli, che eseguirà il Concerto per clarinetto e orchestra in La maggiore KV 622 di Mozart; la violinista Chiara Cappuccio, protagonista del Concerto per violino e orchestra in Mi minore Op. 64 di Mendelssohn; e il pianista Alessandro Spanò, alle prese con il Terzo Concerto per pianoforte e orchestra beethoveniano (in Do minore, Op, 37). L’ingresso è gratuito.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.