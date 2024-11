Il Messina Volley si impone in casa del Teams Volley Catania per 3-0

StrettoWeb

Seconda vittoria consecutiva per il Messina Volley che, nella palestra dell’IC Malerba di Catania, si impone per 3-0 sul Teams Volley Catania nella 3ª giornata del Campionato di Serie C femminile. Ottima prova per le ragazze dirette da mister Francesco Trimarchi che portano a casa punti preziosi in chiave classifica.

Partono bene le peloritane con il +3 (3-6) siglato da Andriana Ignoto e l’ace di Giulia Mondello. Il muro di capitan Michela Laganà traccia il +5 (5-10) con la squadra di casa in time-out. Al rientro la musica non cambia e due spunti di Marika Arena portano a +7 (5-12) i punti di vantaggio per le ospiti. Atro break delle giallo-blu e +10 (6-16) firmato da due palle a terra di Giulia Pecoraro e Mondello. Nuova pausa locale ma l’elastico fra le due squadre è pressappoco lo stesso e, successivamente, il Messina Volley va a +12 (9-21). Ginevra Arnaud accorcia a -10 (12-22), ma il martello giallo-blu Arena M. concretizza il set-point (+12;12-24), successivamente attuato dalla squadra ospite (12-25).

Nel secondo set le padrone di casa vanno avanti di tre lunghezze (6-3) grazie ad Arnaud e Mirea Grasso. Due volte Arena M. trova il pari (7-7) e si viaggia punto a punto fino al vantaggio del Messina Volley (+2; 10-12) con protagoniste Mondello e il libero Silvana Natoli. Il muro di Sara Arena e Mondello portano il gap a 4 (11-15) punti, ma si assiste al ritorno delle locali (-2; 13-15) con il muro di Arnaud e l’ace di Grasso. Mister Trimarchi chiama la pausa, ma a rientro un nuovo muro di Arnaud determina il -1 (14-15). Due punti di Alessandra Aliffi pareggiano e ribaltano (+1; 19-18) le sorti del set e, dopo il secondo discrezionale delle peloritane, la stessa giocatrice di casa allunga a +3 (21-18).

Il Messina Volley reagisce e si porta a -1 (22-21) con Giovanna Biancuzzo e Pecoraro. E’ adesso il coach di casa a chiamare la pausa che però non sortisce gli effetti desiderati visto che Biancuzzo e Arena S. ribaltano il risultato (+1; 22-23). L’ace di Laganà rappresenta il set-point, con il Teams Volley Catania in time-out. Erika Lombardo lo annulla (23-24), ma Arena S. lo concretizza (23-25) e porta il Messina Volley sul 2-0. Parziale successivo in equilibrio fino al 4 pari, quando Mondello porta avanti le ospiti (+2; 4-6). Le locali pareggiano 6-6, ma due ace di fila di Arena M. firmano il +3 (9-12). Peloritane a +5 (11-16) grazie a Arena S. e l’ace di Laganà, con le padrone di casa in time-out. Nuovo pallonetto di Arena S. e +7 (11-18) per le ragazze del presidente Mario Rizzo. Lombardo accorcia a -6 (14-20), ma Mariapia Lorusso torna a +7 (15-22). Aliffi e Marta Guerrera ricuciono a –5 (18-23) con il Messina Volley in match-point (18-24). Secondo discrezionale per la squadra di casa, che riesce ad annullare due match-point, successivamente concretizzato dalle ospiti (20-25).

“Replichiamo il risultato dell scorsa giornata – commenta a fine gara mister Trimarchi – ma con un gioco migliore. Abbiamo sempre detto che noi siamo un cantiere con le ragazze che non si stanno risparmiando in niente. Questa era una partita che aveva delle insidie, sia per la settimana complicata che abbiamo vissuto, ma anche per i nostri infortuni. Una partita giocata in questo modo ci fa ben sperare per il futuro. Per quanto concerne il secondo set, generalmente è quello più complicato in una partita di pallavolo. Se hai vinto arrivano i fantasmi, mentre se hai perso diventa complicato. Oggettivamente ci siamo complicati un po’ la vita, però non ci siamo disuniti e l’abbiamo portato a casa. Posso dire che oggi abbiamo cominciato a vedere i frutti del lavoro che stiamo svolgendo”.

“Questa è la nostra seconda vittoria – aggiunge il libero Natoli – una partita a tratti altalenante soprattutto nel secondo set, ma l’importante è averla portata a casa. Abbiamo migliorato il nostro gioco ed abbiamo svolto una partita più ordinata. Piano piano lavoreremo sulle cose che ci vengono più difficili ed oggi si è visto un netto miglioramento. Adesso ci concentriamo sul prossimo impegno contro la Pallavolo Zafferana, squadra con un’esperienza importante e per questo lavoreremo per migliorarci ancora e con l’obiettivo di portare a casa il risultato”.

Teams Volley Catania – Messina Volley 0-3 (12-25; 23-25; 20-25)

Teams Volley Catania: Russo, Ncotra, Aliffi 9, Arnaud 11, Grasso 7, Guerrera 2, Marinho (Cap.) 1, Spina, Lombardo 5, Sciacca, Barbagallo 2, Wanausek (Lib. 1), Titola (Lib. 2). All. Baldi, 2° All. Badalato

Messina Volley: Pecoraro 2, Lorusso 3, Mondello 10, Laganà (Cap.) 5, Ignoto 4, Runci, Sorbara, Arena M. 11, Biancuzzo 3, Pasa, Arena S. 9, Natoli (Lib. 1) 1, De Grazia (Lib. 2). All. Trimarchi, 2° All. Rizzo

Arbitri: Sorbello e Aloisi.

