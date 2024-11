La voce dei Cavalieri Templari Federiciani contro la violenza sulle donne

StrettoWeb

Una storia che colpisce il cuore, così violentemente da far desiderare di rompere ad ogni costo la spirale della violenza contro le donne e ricominciare. È la storia della Pedagogista Eleonora Aloise Pegorin, da Lei stessa raccontata nell’ambito dell’evento contro la violenza sulle donne, promosso nella sede della Provincia di Cosenza dall’Ancri di Cosenza, l’Associazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana – intitolata al Cav. Uff. Mario Metallo e presieduta dal Cav.Uff. Angelo Cosentino.

È quanto dichiarano in una nota congiunta i rappresentanti del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani, il Comandante Generale della Legione “Socialis Artibus” Pasquale Giardino, il Comandante Generale della Legione “Militia Clementiae” Dario Giannicola e il Gran Priore dell’Ordine per la Calabria Filomena Falsetta.

La voce unita dei Cavalieri Templari Federiciani sulle note di forza, coraggio e positività di Eleonora, così come di tutte le Donne vittime di violenza; una voce scortata dalla consapevolezza del ruolo cruciale svolto dalle Forze dell’Ordine, sia sotto il profilo operativo, sia sotto il profilo della vicinanza e dell’empatia, e racchiuso nell’omaggio dell’Ancri al Comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza il Col. Andrea Mommo; una voce accompagnata dalla centralità delle Associazioni antiviolenza per l’Universo Femminile, come la “Fondazione Roberta Lanzino“, alla quale i Cavalieri Templari Federiciani conferirono il “Premio Federico II”; una voce ispirata a quei valori repubblicani come quelli insiti nell’Ancri, capace di estendere le sue “alte” vedute al valore della tutela delle Donne.

Quella voce vuole essere un richiamo alla speranza, al cambiamento e alla responsabilità per le future generazioni, affinchè le faccia vivere e comunicare nel rispetto, nell’ammirazione e in quella fioritura di bellezza che è la Donna.

