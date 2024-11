Hasbro Special Olympics, al Palasport di Siderno una festa dell’inclusione sociale

StrettoWeb

Una manifestazione festosa e partecipata che ha onorato nel migliore dei modi la denominazione del palazzetto dello sport, intitolato, fin dalla sua inaugurazione, a Eunice Kennedy Shriver, fondatrice di “Special Olympics”. Sabato 16 mattina si è dato vita a una vera e propria festa dello sport e dell’inclusione per la tappa sidernese del progetto nazionale “Hasbro-Special Olympics Italia: Young Athletes” dedicato ai bambini dai due ai sette anni a cui hanno partecipato gli alunni della scuola primaria “Michele Bello” (la cui dirigente Mariantonia Puntillo ha espresso il proprio grande apprezzamento per l’iniziativa, contenta di aver fatto partecipare i propri alunni nonostante la scuola di sabato fosse chiusa), delle scuole per l’infanzia dei plessi di Donisi e via Trieste e della scuola primaria e dell’infanzia “Maria Santissima Assunta” della vicina Locri.

Presente all’iniziativa anche il Garante per i diritti dei disabili della Regione Calabria Ernesto Siclari e il suo omologo al Comune di Siderno Emma Serafino. Davanti allo spettacolo di centinaia di bambini (coinvolti e animati dai volontari dell’associazione “Cartoonia” e accompagnati dagli atleti e volontari de “I Girasoli della Locride”) che hanno sfilato e giocato indossando la maglietta donata dall’azienda partner dell’iniziativa, si è dato vita a un vero e proprio progetto educativo, finalizzato alla promozione del percorso di conoscenza e accettazione delle diversità, solide fondamenta per la costruzione di una società realmente inclusiva.

Dunque, si è aggiunto un altro tassello alla meritoria attività delle associazioni impegnate nel campo dell’inclusione sociale, alle quali l’Amministrazione Comunale di Siderno ha sempre fornito sostegno e fattiva collaborazione.

