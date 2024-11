Guerin Subbuteo di Reggio Calabria, grande successo: tutti i NOMI dei vincitori

StrettoWeb

Grande successo per la tappa del campionato di Guerin Subbuteo disputato al “PalaMazzetto” di Reggio Calabria. Un fine settimana dalle mille emozioni quello vissuto dagli atleti del Subbuteo, giunti numerosi in riva allo Stretto ed accolti con grande entusiasmo dalla città reggina.

La giornata di sabato

La giornata di sabato, dedicata alla categoria Pulcini (Under 12) ha visto il trionfo di Salatino Daniele del Subbuteo Club Bari, in finale contro Martinelli Antonio. Terza posizione a pari merito per il reggino Averna Marco del Subbuteo Club Reggio Calabria e Rossitto Aleksandar.

Nella stessa giornata il reggino Averna Massimo del Subbuteo Club Reggio Calabria ha trionfato nel Torneo Open Silver, battendo il compagno di squadra Baroni Luigi. Terza posizione per Calcagno Daniele dell’A.S. Cosenza e Colossi Francesco del Subbuteo Club Bari. Massimo Averna ritorna al trionfo dopo ben 40 anni, quando da Juniores vinse il titolo Nazionale nel 1984.

Combattuto fino alla fine il tanto atteso Open Gold, ambitissimo trofeo, che é andato a Giuffré Armando del Messina, vincitore su Colossi Nicoló del Subbuteo Club Bari. Terza posizione per i due membri del team reggino Citrigno Pasquale e il maltese Spencer Comi.

La giornata di domenica

Nella giornata di Domenica spazio invece al Torneo a Squadre Silver, vinto dal Subbuteo Taranto che in finale ha superato il Subbuteo Club Bari, rappresentato da ben tre squadre under. Terzo classificato il Team Siracusa e Reghion, seconda squadra reggina. Ed anche qui attesa in serata per l’ambito titolo Gold, il trofeo dei trofei, vinto da Barcellona CT in un derby tutto siciliano contro Messina. Terzo posto per l’A.S. Cosenza e Subbuteo Club Reggio Calabria, ad un passo dalla finalissima e sconfitto solo dalla forte Barcellona (Serie A) dopo un match che ha visto per larghi tratti il dominio e il vantaggio degli amaranto.

Un evento ben riuscito grazie alla collaborazione tra Metrocity, Comune di Reggio Calabria, Subbuteo Club di Reggio Calabra, ideatore dell’evento e Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo. I ringraziamenti vanno inoltre ai partner dell’evento: ReggioTv, Mesofarma e Family Finance ed alla figura di Emanuele Belardi, protagonista al calcio d’inizio dell’evento.

La vittoria di Armando Giuffré

Armando Giuffrè, della Messina Table Soccer, conquista il primo posto nella prestigiosa kermesse nazionale del Guerin Subbuteo di Reggio Calabria, al termine di un torneo praticamente perfetto. In finale, Armando ha avuto la meglio per 4-1 contro l’astro nascente del subbuteo nazionale Nicolò Colossi. Un successo importante per il capitano della formazione giallorossa. Il Guerin, infatti, è uno dei tornei più importanti del circuito della FISCT (Federazione Italiana Sportiva Calcio Tavolo); al termine della stagione agonistica, i vincitori della speciale classifica che deriva da questa specifica tipologia di competizione vengono premiati nella sede del famoso periodico sportivo romano dal direttore della testata Ivan Zazzaroni.

Grande soddisfazione, dunque, nel Messina Table Soccer per la vittoria di Giuffrè. Soddisfazioni accresciute anche dalla competizione a squadre del giorno successivo, in cui i peloritani (lo stesso Giuffrè, Alessandro e Riccardo Natoli, Giuseppe Frasca e Gianluca Giliberto) hanno centrato un’importante finale (dopo aver eliminato in semifinale il Cosenza), arrendendosi solo al Barcellona. Ottimo anche il comportamento della squadra filiale, la Zancle (Antonio Campagna, Salvatore Currò, Gaetano Ielapi e Dario Marabello), che ha superato il girone e si è arresa solo alla squadra madre in uno scontro fratricida.

“Occhi puntati, adesso, sul torneo regionale che si disputerà proprio a Messina, il 29 dicembre, presso i locali della sede “Antonino Sciarrone”. Per chi volesse avvicinarsi alla pratica del gioco l’Asd Messina Table Soccer si può contattare via mail all’indirizzo messinatablesoccer@libero.it oppure sui profili social (Facebook, Instagram e Tik Tok)”, informa la società.

La soddisfazione di organizzatori e Amministrazione Comunale

Il torneo ha visto la partecipazione di sedici squadre ed oltre settanta giocatori ed è stato un autentico successo che ha registrato la presenza anche di moltissimi giovani. Piero Ielapi aveva già ricordato che Reggio Calabria sarebbe stata l’unica tappa da Roma in giù; un’occasione prestigiosa, dunque, per la visibilità nazionale della nostra città all’interno del settore. Un’opportunità, d’altronde, per i partecipanti giunti da fuori di visitare le nostre bellezze storico-artistiche, paesaggistiche, enogastronomiche e culturali.

L’Assessore Romeo non nasconde la sua soddisfazione: “Le previsioni sono state ampiamente rispettate e non possiamo che gioirne perché è diventata una vera festa. Sono state tantissime le persone giunte da altre città italiane – Bari, Messina, Siracusa per citarne alcune- che hanno animato il torneo ma hanno anche sfruttato l’occasione di vivere un week-end nella nostra città; quindi di conoscerla. Un esperimento felice che merita di essere replicato l’anno prossimo con ulteriori iniziative”.

Anche il Sindaco Falcomatà coglie e sottolinea l’importanza di eventi simili spingendo lo sguardo oltre “La nostra città deve essere meta, sempre più, di eventi ed iniziative di prestigio in ogni settore: sport, arte, cultura. Questa tappa del Guerin Subbuteo rientra in una visione più ampia che punta a promuovere la nostra città nel contesto del Mediterraneo quale terra d’accoglienza ed incontro di culture. Questa non è solo una vocazione geografica naturale ma si è tradotta, nei secoli, in un ruolo strategico della nostra città nello Stretto e nell’area mediterranea che dobbiamo rilanciare con le nostre migliori energie e risorse. Non è casuale in questo contesto –conclude il primo cittadino – la nostra candidatura a Capitale della Cultura; non solo per i nostri tesori in termini di beni culturali ma anche e soprattutto per questa connotazione di città accogliente ed interculturale. In questo senso si inseriscono tutte le iniziative di caratura nazionale in grado di dare alla nostra città un’esposizione che valica i confini territoriali. La tappa di Guerin Subbuteo ha avuto la capacità di portare a Reggio Calabria tante squadre provenienti da ogni parte d’Italia, l’ennesima bella vetrina per mettere in mostra le tante bellezze della città”.

