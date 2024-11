Grande successo a Molochio per la “Festa d’Autunno”

StrettoWeb

Grande successo per l’evento “Festa d’autunno” che si è svolto in piazza Mons. Quattrone, nella giornata di domenica 10 novembre 2024. Un’iniziativa dei volontari del Servizio Civile Universale del Comune 2024/2025, che si sono presentati con questo primo evento alla comunità molochiese.

La manifestazione ha visto la piazza gremita di grandi e piccini, che hanno vissuto momenti di gioia, convivialità e divertimento. A partire dalle17:00 i presenti hanno potuto gustare caldarroste, vino e zeppole, per la cui preparazione un sentito ringraziamento deve essere rivolto alle volontarie che hanno prestato il loro servizio.

Tra gli appuntamenti del pomeriggio vi è stata anche l’esibizione della molochiese Clorinda Morabito, alla quale va un grande ringraziamento.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato sicuramente lo spettacolo del trampoliere, che ha incantato soprattutto i più piccoli che hanno potuto scattare delle simpatiche foto in un set appositamente allestito a tema autunno.

La buona riuscita dell’evento è stata possibile grazie all’Amministrazione Comunale che ha sin da subito accolto l’iniziativa e che ha partecipato attivamente.

La riconoscenza più sentita va a tutti gli sponsor, che hanno interamente finanziato l’evento attraverso donazioni in denaro o in prodotti. Senza il loro contributo tutto questo non sarebbe stato possibile.

Un grazie va certamente rivolto a tutti i presenti, alla loro calorosa presenza, i volti felici di chi ha trascorso il pomeriggio in piazza hanno ripagato tutta la fatica dei giorni spesi nell’organizzazione.

Il successo ottenuto, farà certamente da trampolino di lancio per i prossimi eventi che i volontari hanno in progetto di organizzare, a partire da Natale 2024.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.