“Sì alla grande città unica”: manifestazione a Cosenza | INFO

“Sì alla grande città unica” è il tema del convegno organizzato da Nazione Futura di Cosenza che si terrà sabato 16 novembre alle ore 16, 30 , all’italiana Hotel di via Panebianco. Dopo le introduzioni del responsabile del circolo territoriale, Vincenzo Campanella, e del presidente del Comitato per il sì, Antonino Scavelli, interverranno i parlamentari Mario Occhiuto, Simona Loizzo, Fausto Orsomarso e Alfredo Antoniozzi e i consiglieri regionali Luciana De Francesco, Katya Gentile, Pierluigi Caputo, Pietro Molinaro, Sabrina Mannarino, Giuseppe Graziano e Pasqualina Straface.

“Siamo stati i primi a favorire un confronto tra favorevoli e contrari – ha detto Vincenzo Campanella – ma abbiamo sempre rivendicato la nostra adesione alla città unica, con il comitato presieduto da Scavelli. La decisione del Tar ci consente di andare al referendum e di dare la parola ai cittadini e per noi la città unica è una grande opportunità di crescita per il territorio e una nuova dimensione di sviluppo per l’intera provincia di Cosenza”.

