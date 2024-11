StrettoWeb

“Pane e Lavoro” sarà il tema della diciottesima edizione della Gran festa del pane di Altomonte, che si terrà da venerdì 22 a domenica 24 novembre nel centro storico, presentata in conferenza stampa all’Iis “E. Majorana” Iti-Ipa-Ita di Corigliano-Rossano nella sua sede di Rossano Scalo che ospita l’indirizzo Alberghiero. Una mattinata di grande partecipazione che ha visto raccontare il presente, il passato e, soprattutto, il futuro della Gran festa del pane 2024 davanti agli studenti jonici che, impegno di tutti i relatori, avranno una sinergia sempre maggiore con l’evento di Altomonte.

Il dirigente scolastico dell’Iis “E. Majorana” Saverio Madera e Lenin Montesanto, curatore di diversi progetti legati alla comunicazione dell’istituto scolastico, hanno chiaramente spiegato come la collaborazione sia molto proficua per tutti i partecipanti. Dall’altro lato le istituzioni di Altomonte, il sindaco Gianpietro Coppola in primis e la consigliera comunale delegata alle Attività produttive Simona Rossignolo, hanno manifestato la propria soddisfazione per la partnership con l’istituto “E. Majorana”.

L’agrichef e imprenditore Enzo Barbieri ha raccontato alla platea come è nata la Gran festa del pane, sua creatura, mentre il project manager di Officine delle idee Antonio Blandi (direttore artistico del Festival Euromediterraneo di Altomonte), con una metafora azzeccata, ha paragonato gli studenti al lievito madre: entrambi hanno bisogno di molta cura per crescere e generare ottime cose.

Ha chiuso i lavori della conferenza stampa Walter Cricrì, direttore dell’Istituto nazionale assaggiatori di pane – Inap che ha spiegato quanto lavoro, quanta dedizione e quanta innovazione porta nel settore specifico l’ente che dirige.

Programma

Venerdì 22 novembre, alle 10, si terrà l’inaugurazione e taglio del nastro della Gran festa del pane nel borgo antico con sindaci, autorità e scuole. Poi visita agli stand ed ai forni accesi con assaggi dei prodotti tipici da forno. Alle ore 10.30 via ai laboratori creativi sul pane e sui grani antichi di Calabria con i bambini dell’Istituto comprensivo Roggiano Gravina-Altomonte con la collaborazione di Walter Cricrì; alle ore 11.30 workshop “Le nuove forme di lavoro e la formazione professionale nel settore dell’arte panaria” con Simona Muzzillo (Sales consultant Randstad Italia – Sede di Rende), Angelo Manna (direttore sede provinciale Inps Cosenza), Carmine Federico (Promoidea) e Antonio Malagrinò (presidente provinciale di Cosenza dell’Assipan). Coordina il giornalista Francesco Cangemi.

Alle 13 nel Chiostro domenicano ci sarà il buffet-lunch a cura dei docenti e degli allievi dell’Iis “E. Majorana” Iti-Ipa-Ita di Corigliano-Rossano; alle ore 15 visita ai forni accesi con produzione e vendita di pani calabresi ed italiani e pane tipico di Altomonte prodotto negli antichi forni tradizionali e rurali; alle 17 inaugurazione mostra su Pinocchio alla Torre normanna e, alle 18, laboratorio divulgativo “Il Pane ci parla – Come ascoltare e descrivere ogni sfumatura sensoriale” a cura di Walter Cricrì.

Alle 20 si terranno i Laboratori del territorio: degustazione dei prodotti agroalimentari di Altomonte della mostra dei prodotti tipici. Si faranno “Accostamenti tra pane fatto con grani antichi, olio di Altomonte e i vini dell’antica Balbia: Tradizione e innovazione” a cura di Tommaso Caporale al Museo dell’alimentazione.

La prima giornata si chiude alle 21 con l’intrattenimento musicale in piazza Santa Maria della Consolazione.

Sabato 23 novembre, alle 10, apertura degli stand e forni accesi con assaggi dei prodotti tipici da forno mentre alle 11 si terrà il convegno “I Pani ed i grani antichi del territorio – Esperienze e Laboratori sul pane e derivati a Castiglione Cosentino, Bisignano, Luzzi, Acri e nel Parco del Pollino”. Intervengono Diego Donghia (Arsac), Rosaria Amalia Capparelli (presidente Gal Valle Crati), conclude Fulvia Michela Caligiuri (commissario straordinario Aesac), coordina Walter Cricrì (Inap).

Alle 13.30 nel Chiostro domenicano si terrà il buffet-lunch a cura dei docenti e degli allievi dell’Iis Mancini-Tommasi-Todaro-Cosentino (Agrario-Alberghiero-Commerciale) di Cosenza mentre alle 14.30 è prevista la visita ai forni accesi con produzione e vendita di pani calabresi ed italiani e pane tipico di Altomonte. Seguono performance musicali spontanee ed itineranti.

Alle 15.30 nel Salone Razzetti si terrà il workshop “Pane, cibo e sostenibilità. Strategie per ridurre lo spreco alimentare e innovare l’alimentazione”. Relatori: onorevole Maria Chiara Gadda (vicepresidente commissione Agricoltura della Camera dei deputati), Michelangelo D’Ambrosio (presidente Slow food Calabria), Walter Cricrì (direttore Istituto nazionale assaggiatori di pane – Inap), Gianni Romeo (direttore Banco alimentare Calabria), Enzo Barbieri (agrichef ed imprenditore), Elisabetta Santoianni (presidente provinciale Aic – Associazione coltivatori italiani), modera Lenin Montesanto (Montesanto comunicazione).

Alle 17.30 tocca al convegno “Pane, lavoro e diritti nel territorio” con Gianfranco Trotta (segretario generale Cgil Calabria), Franco Spingola (segretario generale Spi Cgil Pollino-Sibaritide-Tirreno), Giuseppe Greco (direttore regionale Inps), Antonio Tassone (presidente nazionale Assipan), Camillo Nola (presidente Confcooperative Calabria), Klaus Algieri, (presidente Confcommercio Calabria), Giuseppino Santoianni (presidente nazionale Aic – Associazione coltivatori italiani), don Francesco Faillace (delegato regionale Pastorale penitenziaria). A fine convegno ci sarà la firma dell’atto di intesa per l’istituzione del Punto utente evoluto (Pue) Inps nel Comune di Altomonte con Angelo Manna (direttore provinciale Inps Cosenza) e Gianpietro Coppola (sindaco Altomonte). Modera il giornalista Francesco Cangemi.

Alle 20 cena di beneficenza a favore della Caritas diocesana di Cassano Jonio con prodotti tipici del territorio a marchio Igp e Dop in collaborazione con i relativi consorzi di tutela e promozione e con gli studenti del corso serale dell’Ipseoa-Ipsia “Da Vinci” di Castrovillari presso l’Hotel Barbieri.

Chiude la seconda giornata, alle 21, il concerto di Cecè Barretta in piazza San Francesco.

La terza e ultima giornata della Gran festa del pane 2024, domenica 24 novembre, partirà alle 9 con la mostra estemporanea di pittura sul tema “I sapori della tradizione tra vicoli e bellezze architettoniche del borgo”. Alle 10 apertura degli stand e, alle 10.30, Messa del pane in Santa Maria della Consolazione. Alle ore 11.30 verranno consegnati i premi ai fornai storici amici della Gran festa del pane.

Alle 15 visita ai forni accesi con produzione e vendita di pani calabresi ed italiani e pane tipico di Altomonte. Seguono performance musicali spontanee ed itineranti. Alle16 ci sarà la premiazione della mostra estemporanea di pittura a cui seguirà, alle 17, la cerimonia di consegna premi “Altomonte alla Calabria che produce”. Alle 18.30 ci sarà la presentazione del Forum mondiale della Cucina messicana in Calabria e, alle 21, concerto di chiusura in piazza Santa Maria.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.