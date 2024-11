“Good Morning Green”, parte da Messina l’importante progetto sulla sostenibilità ambientale

StrettoWeb

Avviato a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, il progetto ‘Good Morning Green’ ideato dall’Associazione Ulisse ETS, che è stata una delle realtà selezionate a livello europeo e del bacino sud del mediterraneo, e vincitrice del bando promosso da ‘BeMed’ della Fondation Prince Albert II del Principato di Monaco. L’attività nasce, sul territorio, grazie alla sinergia con l’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva diretto dalla dirigente scolastica, prof. Enza Interdonato.

Il focus del progetto punta l’attenzione sui temi del green, del contrasto alle microplastiche, della sostenibilità e del riciclo, tutte sfide aperte per garantire un futuro al pianeta e sulle quali bisogna informare e formare sempre più le nuove generazioni. I moduli didattici prevedono la partecipazione di duecento studenti della scuola primaria e secondaria e sono organizzati in laboratori partecipativi che hanno lo scopo di educare e sensibilizzare le nuove generazioni su temi delicati quali l’inquinamento da plastiche e microplastiche; la riduzione, il riciclo, il riuso dei prodotti plastici esistenti e la loro sostituzione con materiali biologici”.

‘Good Morning Green’ permette ai giovani di sentirsi pienamente protagonisti del progetto con la creazione di materiale formativo e la realizzazione di alcuni podcast su tutti gli argomenti trattati, che saranno diffusi attraverso i media partner di Associazione Ulisse, in modo da divulgare all’esterno dell’ambiente scolastico le conoscenze acquisite, utili per una nuova cultura della tutela ambientale.

Consulente esterna del progetto è Alberta Rossini, marketing director di Aesop Technologies ed esperta da anni di progetti di sostenibilità e innovazione, che si è occupata, anche, della modulazione e planning delle lezioni e approfondimenti del progetto.

“Siamo orgogliosi di partecipare ad un progetto internazionale che ha lo scopo di sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dell’inquinamento da microplastiche”, afferma il presidente di Associazione Ulisse, Carmelo Cutrufello. “Da adulti ci rendiamo conto che solo i nostri discendenti potranno rimediare ai disastri delle generazioni passate. Risulta così essenziale fornire loro gli strumenti per poter rimettere le cose a posto. Un grazie va all’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva, guidato in modo illuminato dalla dirigente Enza Interdonato, che crede e sostiene le nostre iniziative. Siamo, inoltre, grati ad Alberta Rossini, che si occuperà della supervisione delle attività che svolgeremo, in qualità di esperto nel settore dei biomateriali e del contrasto alle microplastiche – aggiunge Cutrufello – Alberta ci ha dato la carica per proporre questo progetto, è stata cuore e anima di ‘Good Morning Green’, mettendo a disposizione della nostra comunità la sua enorme esperienza nel settore e la sua professionalità.

