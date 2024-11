Giusy Versace ha inaugurato la mostra fotografica “I Muri del Silenzio” a Milano

StrettoWeb

Nel percorso di avvicinamento alla ‘Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne’ del prossimo 25 novembre, la mostra fotografica ‘I Muri del Silenzio’ continua il suo percorso espositivo con una nuova tappa, la 17esima, questa volta ospite del Centro Commerciale la Corte Lombarda di Bellinzago Lombardo (MI) e visitabile con ingresso gratuito dal 18 al 25 novembre, al 1° piano del centro commerciale.

Molto partecipata è stata l’inaugurazione, avvenuta lunedì 18 novembre. Oltre alle autrici Mjriam Bon e Giusy Versace, erano presenti il sindaco di Bellinzago Lombardo Michele Avola, il presidente del Cda del Centro Commerciale La Corte Lombarda, Simone Maltempi introdotti da Daniele Stefani, cantautore milanese da sempre attento e sensibile al sociale. Era presente anche l’associazione Rete Interistituzionale Adda Martesana V.I.O.L.A. nella persona di Chiara Sainaghi, che coinvolge 28 comuni ed è strumento operativo sul territorio per mettere in campo azioni volte alla prevenzione e al contrasto alla violenza maschile sulle donne ed il Comandante della Polizia Locale Salvatore Guzzardo.

Gli studenti

Erano inoltre presenti una cinquantina di studenti delle classi terze della scuola secondaria di primo grado Einstein di Bellinzago Lombardo, che hanno preso parte con vivo interesse alla presentazione e sono stati i principali destinatari degli importanti messaggi sociali contro ogni genere di violenza espressi dalle autorità intervenute.

La mostra itinerante

L’opera si compone di ritratti in bianco e nero di personaggi del mondo della televisione, del cinema, della radio, politici e donne vittime di violenza che hanno prestato il loro volto per dire basta all’omertà uditiva e visiva, e che sono stati ritratti da Mjriam Bon nell’atto di coprirsi occhi, orecchie e bocca, in forma di denuncia verso chi fa finta di non vedere, di non sentire e di chi sceglie di non parlare. Sono i muri di chi non vede o di chi fa finta di non vedere, di chi non sente perché non vuole sentire, e i silenzi di chi non parla perché ha paura, perché si vergogna. L’obiettivo è quello di mobilitare la collettività e soprattutto i giovani, invitandoli a rompere i muri del silenzio, a non adeguarsi alle logiche del più forte, ad andare contro il compromesso per non aderire all’indifferenza che legittima i cattivi comportamenti e incentiva il perdurare di gesti sbagliati.

“È con profondo senso di impegno che il nostro centro commerciale supporta l’iniziativa I Muri del Silenzio, un progetto che rompe simbolicamente e concretamente il silenzio attorno a una delle più gravi piaghe della nostra società – dichiara il direttore de La Corte Lombarda Fabio Laguardia -. Attraverso quest’iniziativa, vogliamo offrire un luogo non solo di incontro e condivisione, ma anche di riflessione e consapevolezza. I nostri spazi accolgono opere, messaggi e testimonianze che denunciano la violenza, invitando tutti a unirsi nel rifiuto del silenzio e dell’indifferenza. Crediamo fermamente che ognuno di noi abbia il potere di fare la differenza, e il nostro centro commerciale si pone come ponte tra la comunità e una causa che ci riguarda tutti. Ci auguriamo che questo progetto possa essere un’occasione per diffondere informazione, sostenere le vittime e promuovere la cultura del rispetto e dell’uguaglianza”.

Spiega Mjriam Bon, autrice degli scatti: “Dare continuità a questo progetto, che gira l’Italia dal 2019, è per me molto importante. Sono sicura che grazie al forte potere di denuncia della fotografia, attraverso questa mostra ora nei centri commerciali dove passano centinaia di persone ogni giorno, si possa sensibilizzare cercando di abbattere l’omertà e la paura che circondano queste violenze”.

Conclude Giusy Versace, atleta paralimpica e senatrice: “Questo progetto è un prezioso strumento per tenere i riflettori accesi sul tema tutto l’anno e ho apprezzato molto la partecipazione di giovani studenti, principali destinatari dei nostri messaggi di sensibilizzazione al rispetto e alla non violenza. Ringrazio il Centro Commerciale La Corte Lombarda per la sensibilità e il sostegno dimostrati. Contro la violenza sulle donne, ma anche contro la violenza in generale, non ci si deve girare dall’altra parte, ma bisogna avere il coraggio di denunciare e lavorare insieme perché c’è ancora molto da fare soprattutto dal punto di vista culturale”.

Le altre tappe

I Muri del Silenzio in passato sono stati ospiti della Camera dei Deputati a Roma nel 2019. Nel 2021 della biblioteca comunale di Assago, del Monastero di Santa Maria Assunta a Cairate (Va), di Palazzo Lombardia e del Grattacielo Pirelli a Milano, di Palazzo Terzaghi a Gorla Maggiore, dell’Orangerie di Villa Reale a Monza e del Centro Commerciale Treviglio. Nel 2022, la mostra è sbarcata persino a Venezia, dove 10 ritratti sono ‘andati in gondola’ sul Canal Grande, per poi essere esposti negli stazi di Santa Sofia, San Tomà e Rio del Carbon e nel 2023 la mostra è stata anche ospite dello spazio Woman Art Venice D3082, sempre a Venezia.

Nel 2024 è stato ospite dei seguenti centri commerciali Il Gigante: Cinisello Balsamo, Curtatone, Castano Primo, Somma Lombardo, Daverio, Villasanta e Bresso dislocata in 8 spazi: Municipio, Spazio Cultura Don Luigi Giussani, Il Gigante Supermercati, Farmacie Comunali, Biblioteca L’Artemisia, Casa di Comunità, Open Zone, Aero Club Milano.

