Giusy Versace ha ricevuto il ‘testimone’ del Volontariato Italiano

In una gremita Sala Zuccari del Senato, si è svolta questa mattina la consueta cerimonia di premiazione promossa da ‘Il Testimone del Volontariato d’Italia Odv’ per celebrare volontari e associazioni che operano non solo a livello nazionale, ma anche all’estero.

L’iniziativa, ospitata dal Senatore Daniele Manca e organizzata dal fondatore e presidente onorario della Odv Raffaele Parolisi e dalla presidentessa Natalina Lombardo, in compagnia della madrina Laura Freddi, ha visto la partecipazione di numerose associazioni premiate per il loro costante impegno e operato in termini di volontariato.

Tra queste, erano presenti moltissime realtà di Vigevano e del suo territorio, città della quale Giusy Versace ne rappresentava i colori durante la sua carriera da atleta paramplica; città dove si è allenata duramente dal 2011 al 2017 per conquistare ben 11 titoli italiani, un argento e un bronzo continentali, conquistare la finale olimpica sui 200 alle Paralimpiadi di Rio e firmare diversi record nazionali sui 60,100,200,400 metri; città che ogni anno la vede protagonista con la Scarpadoro Ability, la corsa-camminata di 5 chilometri dedicata a persone con disabilità, ideata proprio dalla Versace e dal presidente della società sportiva Escape Team, Daniele Chiesa, che si svolge nel mese di marzo all’interno della storica mezza maratona ‘Scarpadoro Half Marathon’.

L’impegno di Giusy Versace non solo sul suolo pavese ma a livello nazionale, attraverso la sua onlus Disabili No Limits, è stato premiato con una speciale targa che Giusy ha ricevuto assieme a Daniele Chiesa.

”Ringrazio moltissimo Raffaele Parolisi e Natalina Lombardo per questo premio e mi complimento per l’iniziativa, perché premiare chi ogni giorno dedica il suo tempo a favore degli altri e della collettività merita davvero molta attenzione e un grande elogio anche da parte mia. Ho fondato la mia onlus ‘Disabili No Limits’ nel 2011, quando mi sono resa conto sulla mia pelle che fare sport per una persona con disabilità è un lusso, in quanto protesi con tecnologia avanzata non sono coperte dal sistema nazionale sanitario. Ho cercato quindi di provare a colmare questo gap, donando ausili a chi avesse il desiderio di iniziare a provare una pratica sportiva, anche forma terapeutica, di riscatto e per conquistare maggiore autonomia. Negli anni, ho scoperto proprio a Vigevano che correre è bello, ma diventa ancora più bello se lo fai per una buona causa e da questa considerazione io e il mio amico Daniele Chiesa abbiamo lanciato 10 anni fa la Scarpadoro Ability, che ogni anno porta a correre e camminare per le vie del centro storico di Vigevano moltissime persone di età e con disabilità differenti. Il prossimo anno, invito ai nastri di partenza in scarpe da ginnastica anche il sindaco di Vigevano Andrea Ceffa, oggi qui presente e che ogni anno sostiene questa manifestazione, e Laura Freddi, persona dalla profonda sensibilità. Concludo, rivolgendo ancora una volta il mio plauso a tutti coloro che si adoperano per rendere questo mondo migliore e per non lasciare mai indietro nessuno”, ha dichiarato Giusy Versace.

Le altre associazioni vigevanesi premiate sono: Acchiappasogni, Elachem e Muoviamoci Insieme.

