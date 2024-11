Giornata contro la violenza sulle donne: la scuola “Einaudi-Alvaro” di Palmi all’iniziativa della Consulta giovanile

StrettoWeb

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle le donne, la Consulta Giovanile palmese, coadiuvata dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Palmi, in collaborazione con l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro”, hanno organizzato un incontro sul tema con gli studenti delle scuole pianigiane, accompagnati dai loro docenti, intitolato “L’amore non accetta abusi”, alla presenza di rappresentanti dell’Istituzione comunale e dell’Arma dei Carabinieri.

L’evento ha visto la partecipazione dell’Associazione “Filo Rosa”, attiva sul territorio nella tutela delle vittime di violenza di genere. Dopo l’introduzione di Salvatore Celi, Assessore alle politiche giovanili del Comune di Palmi, e i saluti istituzionali del Sindaco Giuseppe Ranuccio, sono intervenuti il vicepresidente della Consulta Giovanile palmese, Gabriele Zerbonia, e Denise Iacovo, Assessore alle pari opportunità del Comune di Palmi.

È stato poi il turno degli interventi della dott.ssa Caterina Catania, psicologa e psicoterapeuta, e dell’avvocato Carmen Mazzullo, dell’Associazione “Filo Rosa”, che hanno approfondito gli aspetti psicologici e giuridici della violenza di genere. Gli interventi hanno suscitato un vivo e interessante dibattito tra gli studenti e i relatori, grazie ai numerosi interventi giunti dal pubblico.

Ha moderato l’incontro Maria Pia Ceravolo, membro della Consulta giovanile palmese. Ha preso parte all’organizzazione della giornata Emanuele Barone, membro della Consulta giovanile palmese e rappresentante presso la Consulta provinciale degli Studenti per l’Einaudi-Alvaro di Palmi. L’incontro è stato sostenuto con sensibilità e attenzione dai DS dott. Giuseppe Eburnea (Einaudi-Alvaro).

Si è trattato di un importante momento di approfondimento e di discussione per gli studenti su un tema cruciale come la formazione al contrasto e alla prevenzione della violenza di genere, nonché sullo sviluppo di relazioni interpersonali fondate sul rispetto dell’altro.

