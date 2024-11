“Non sei sola, esci dal silenzio”, importante evento a Messina contro la violenza sulle donne

StrettoWeb

Si è svolto nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni a Messina l’incontro dal titolo “Non sei sola, esci dal silenzio. I Peter Pan che non sanno volare: la violenza dentro, dentro la violenza!“, organizzato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Messina, in sinergia con la VII Direzione “Servizio Cultura” e con il Comitato Unico di Garanzia della Città Metropolitana di Messina, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

A porgere i saluti istituzionali è stata la Segretaria Generale dell’Ente avv. Rossana Carrubba, che ha evidenziato come il problema sia soprattutto culturale e che ogni soluzione deve necessariamente passare attraverso una maggiore consapevolezza del rispetto del ruolo femminile in ogni aspetto sociale. La gravità del fenomeno è stata sottolineata anche dalla dirigente alla Cultura dell’Ente avv. Anna Maria Tripodo che ha ricordato il ruolo fondamentale delle Istituzioni nel supportare le donne vittime di violenza. Gli interventi successivi hanno analizzato i molteplici aspetti di un fenomeno in crescita ed estremamente complesso.

A sviscerare ogni aspetto della violenza di genere, sulla base delle esperienze personali e professionali, sono state: l’avv. Cristina Natale, Fondazione Doppia Difesa Onlus di Roma; la dott.ssa Anna Maria Garufi, presidente della Le.L.A.T.; la dott.ssa Patrizia Grilli, Maggiore dei Carabinieri; la dott.ssa Luisa Cavallo, dirigente superiore Polizia di Stato in quiescenza; l’avv. Carmen Currò, presidente onoraria del CeDAV; la dott.ssa Alessandra Villari, dirigente medico Pronto Soccorso AOU “Gaetano Martino” di Messina, la dott.ssa Alfonsa Pizzo, medico ginecologo ricercatore universitario; la dott.ssa Manuela Meneguzzer, psicologa e autrice, specializzanda; la dott.ssa Rosaria Longo, biologa e referente della Croce Rossa Italiana per la prevenzione del papilloma virus; Giuseppina Allegrino, referente Croce Rossa Italiana per la donazione del sangue.

Il dibattito ha visto la folta partecipazione degli studenti degli istituti scolastici superiori cittadini che hanno posto numerose e interessanti domande sul fenomeno della violenza di genere. Il meeting è stato moderato da Jenny Gioffrè, psicologa psicoterapeuta, referente del Servizio psicosociale, Croce Rossa Sicilia; ad apertura della mattinata il cantante Strego si è esibito con il brano dal titolo “Se questo è un uomo”. Il coordinamento dell’evento è stato realizzato dalla responsabile dell’Ufficio Cultura dott.ssa Nuccia di Gennaro.ta, il cantante Strego si esibirà con il brano dal titolo “Se questo è un uomo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.