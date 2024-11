Il GAL Valle del Crati assegna ai Comuni beneficiari le risorse del Bando 4B dell’Intervento 7.4.1 e ricorda la scadenza del Bando 4C

StrettoWeb

Si è tenuto presso la sede del GAL Valle del Crati, alla presenza dell’Assessore Regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, della Presidente del GAL, Rosaria Amalia Capparelli, del Vice presidente Rocco Sicoli e del Consiglio di Amministrazione del GAL, un incontro molto partecipato per la stipula delle convenzioni del Bando 4B – Intervento 7.4., con beneficiari i Comuni vincitori di una selezione che dispone in dotazione di un importo pari a 544.290 euro di risorse pubbliche.

Il GAL Valle del Crati, in particolare per quanto concerne gli enti pubblici del proprio territorio, vale a dire i ventisei Comuni che lo compongono, aveva previsto nel proprio Piano di Azione Locale un bando a valere sull’intervento 7.4.1 che si è rivelato utile anche in direzione del sostegno post Covid: le azioni ammissibili sono state indirizzate alle attività ludiche, ricreative, culturali, alla fruizione di spazi pubblici, alle fasce deboli e, in generale, alla fortificazione/ottimizzazione dei servizi ai cittadini, nell’ottica del miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni dell’area Leader.

Vista la buona riuscita in termini di ricadute sul territorio, di miglioramento del patrimonio sociale e di quello infrastrutturale, insieme al grande interesse degli Enti pubblici interessati, sempre supportati dal lavoro della struttura tecnica del GAL Valle del Crati, è pubblicato un nuovo bando, denominato “4C”, con le stesse caratteristiche del precedente, che scadrà il prossimo 2 dicembre 2024.

I comuni dell’area Leader “Valle del Crati”

Ai bandi potranno partecipare i 26 comuni ricadenti dell’area Leader “Valle del Crati”, composta dai comuni di: Acquappesa, Altomonte, Bisignano, Cervicati, Cerzeto, Cetraro, Fagnano Castello, Fuscaldo, Guardia Piemontese, Lattarico, Luzzi, Malvito, Mongrassano, Montalto Uffugo, Paola, Roggiano Gravina, Rose, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Fili, San Marco Argentano, San Martino di Finita, San Vincenzo la Costa, Santa Caterina Albanese, Tarsia, Torano Castello.

I Comuni interessati possono richiedere tutte le informazioni sul bando presso la sede del G.A.L. Valle del Crati, sita a Rose (CS) in Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 37 (edificio scolastico). Si informa gli interessati che per acquisire la documentazione utile alla presentazione della domanda di sostegno, (ovvero, allegati, eventuali aggiornamenti, FAQ, ecc.) l’unica fonte ufficiale è il sito del GAL Valle del Crati www.galcrati.it.

