Calcio a 5, anche la Futura Under 19 vince 6-3: Casali del Manco KO

Campionato che vai, Futura che trovi. Anche in questa occasione, mai arrendevole e resistente alle assenze. Senza quattro giocatori, così come accaduto alla A2 Elite del Tandem Honorio-Martino, vincente 6-3 contro Giovinazzo, senza pedine cardine come Alessandro Squillaci, Ramondino, Ventura e Diano è ancora vittoria. Successo per il team Under 19 di Mister De Stefano, che si conferma imbattuto in vetta della classifica emulando il risultato della prima squadra.

Molto bene, concreti e sul pezzo Azzarà e Caserta, ma è il gruppo che convince. Doppietta per loro, un gol per Vecchio ed uno per il giovane 2009 argentino Actis Gomez. Archiviata la pratica Casali del Manco, i baby gialloblu si dedicheranno al turno di riposo per poi cimentarsi nella sfida contro la Nausicaa di Sant’Andrea dello Jonio.

