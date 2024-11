Futura U19 ancora al successo: 13 reti a domicilio alla Nausicaa a Sant’Andrea dello Jonio Apostolo

StrettoWeb

La Futura Under 19 continua la sua striscia positiva con una vittoria netta contro la Nausicaa a Sant’Andrea dello Jonio Apostolo. I ragazzi di mister De Stefano si sono imposti con un punteggio di tredici a zero in una partita dominata dall’inizio alla fine. Otto a zero nel primo tempo: tre gol per Alessandro Squillaci nel primo tempo, tre per Azzara, Gomez e Vecchio fino all’otto a zero.

Nel secondo, doppietta per Diano, De Salvo, Vecchio ed ancora Squillaci. Tanti buoni segnali di crescita, impegno e disciplina che fanno ben sperare. Con questa vittoria la Futura si conferma in testa alla classifica del campionato Under 19, a punteggio pieno e con un percorso netto che fa ben sperare per il futuro. I gialloblu ritorneranno in campo domenica prossima alle ore 16 al Palattinà ospitando Blinking Soverato.

