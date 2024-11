Futsal, Musumeci: “alla Futura per fare bene. Ho trovato un gruppo super”

StrettoWeb

Nell’ultima uscita della A2 Elite, ha già dimostrato stoffa e voglia di vincere. Parla Luigi Musumeci, pedina duttile della Futura che, schierato a sorpresa nella vittoria 6-3 contro Giovinazzo, ha già dimostrato “di che pasta è fatto”. Volitivo, abile nel saltare l’avversario, assist man e finalizzatore, l’acquisto che serviva per sopperire ad una cruenta situazione infortuni. Ecco le sue impressioni: “Arrivo alla Futura dopo una preparazione iniziata a Luglio con i campioni d’Italia della Meta Catania. Sono arrivato alla Futura con grande entusiasmo e voglia di aiutare la squadra”.

L’ultima sfida, quella vinta contro Giovinazzo?

“E’ stata una gara particolare per me. Non avevo un minutaggio del genere da tanto tempo Sono felice ed entusiasta”.

Il sogno legato a questa nuova avventura?

“Riuscire a fare bene. Rimaniamo con i piedi per terra ma siamo consapevoli della nostra forza. Vincere il campionato o la Coppa sarebbe un grande traguardo”.

Le emozioni della prima?

“Il Mister Martino mi ha caricato a livello psicologico. Ero consapevole che sotto di due gol non avremmo mai mollato. Sono fiero della forza del gruppo Futura”.

