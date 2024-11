Francia-Israele, sale la tensione: Parigi blindata per evitare guerriglia pro Palestina

StrettoWeb

Sale la tensione in vista della partita tra Francia e Israele, in programma questa sera alle 20:45, valida per la Nations League. Non si tratta di preoccupazione di carattere sportivo, la partita potrebbe essere solo la ‘scusante’ per dar seguito alle violenze già accadute ad Amsterdam in occasione del match fra Ajax e Maccabi.

In Olanda, la presenza dei tifosi del club israeliano ha dato origine a scontri e violenze, proseguite anche nei giorni successivi quando gli israeliano erano già andati via, messe in atto dai pro Palestina. Parigi vuole evitare che le stesse scene accadano anche in occasione della partita Francia-Israele. Per questo motivo la sicurezza nella capitale francese è stata rafforzata con il dispiegamento di 4.000 poliziotti e 1.600 guardie di sicurezza private, in seguito agli incidenti di Amsterdam.

Un’unità antiterrorismo monitorerà la partita, mentre i tifosi israeliani sono stati scoraggiati a partecipare dal governo israeliano. La Francia ha preso misure preventive, tra cui il rafforzamento della sicurezza e la chiusura di locali nei dintorni dello stadio. Nonostante le richieste di annullare l’evento, il governo francese ha deciso di non cedere alle pressioni, confermando la partita.

