Forza Italia Calabria, grande successo a Melito e Siderno per la campagna “Radici”

Forza Italia Calabria fa il pienone anche a Melito Porto Salvo e Siderno, per quarta e quinta tappa di “Radici”, la campagna di ascolto ideata dal Coordinamento regionale azzurro, che sta riscuotendo grande successo su tutto il territorio, presa a modello anche dal Direttivo Nazionale del Partito. Nel weekend, prima l’auditorium dell’ex Mercato coperto di Melito e poi il salone del Grand Hotel President di Siderno, hanno fatto registrare sale gremite e decine e decine di interventi; un dibattito lungo e acceso sui più svariati temi che riguardano la Calabria in generale ed i rispettivi territori di riferimento nello specifico.

Del resto, “Radici” è un’iniziativa itinerante nata per dare voce a tutti i territori della regione. I numerosi interventi dal pubblico, l’ampia partecipazione di sindaci, amministratori e cittadini, sono stati l’ennesima testimonianza della fame di democrazia partecipativa sul territorio ed al contempo del forte radicamento di Forza Italia in tutte le aree della Calabria.

Gli interventi

“Mi ritengo molto soddisfatta per l’ennesima attenzione che il Coordinamento regionale e tutti i livelli del Partito hanno riservato alla Provincia tutta ed in particolare alla mia area di appartenenza, l’Area Grecanica – ha detto Patrizia Crea, Segretario di Azzurro Donna per la provincia di Reggio Calabria – area in cui il senso della buona politica, quella di prossimità, cresce sempre più e con maggiore fiducia, esclusivamente grazie a Forza Italia”.

“Non abbiamo tornate elettorali all’orizzonte e questo testimonia la genuinità della nostra iniziativa – ha sottolineato Federico Milia, segretario regionale di Forza Italia Giovani e Capogruppo al Consiglio comunale di Reggio Calabria – perché il nostro intento è raccogliere le istanze e cercare di trasformarle in risposte, facendo squadra con tutti i territori, senza distinzione di colori”.

“Noi siamo stati pionieri, negli anni scorsi, dell’importanza della sinergia tra enti, tra comuni, tra aree. E nonostante tutto, dobbiamo intensificare ancora di più questo aspetto – ha evidenziato Antonino Maiolino, Segretario azzurro Grande Città di Reggio Calabria – perché è l’unico mezzo che può permettere ai territori di avere risposte efficaci. Azione che va attuata soprattutto nell’Area Metropolitana, dove gli enti spesso non hanno punti di riferimento se non noi”.

“Siamo presenti sul territorio con concretezza, con i fatti – hanno aggiunto i Consiglieri regionali Giacomo Crinò e Salvatore Cirillo, che rappresentano in particolare l’Area Jonica – offrendo a tutte le amministrazioni locali (siano esse della nostra parte politica oppure no) massima collaborazione istituzionale e politica affinché si possano dare risposte e segnali positivi. La sinergia a più livelli sta portando risultati importanti anche nella Locride, dove pian piano si sta cambiando passo”.

Per il consigliere regionale Domenico Giannetta “è stato un piacere vedere tantissimi amministratori e sale gremite nel week end, perché sintomo di voglia di partecipazione. La squadra di Forza Italia non si ferma e gira i territori per ascoltare e dare risposte. Il rapporto tra politici e istituzioni, tra politica e cittadinanza non deve ridursi ai momenti elettorali”.

L’assessore regionale all’Istruzione e ai Lavori pubblici Maria Stefania Caracciolo ha fatto riferimento ad una “sinergia incredibile e importantissima che Forza Italia riesce ad imprimere in ogni atto. Sappiamo che ogni euro speso in infrastrutture è un euro speso per lo sviluppo, per posti di lavoro e per la ricchezza dei territori. Stiamo andando avanti velocemente e con obiettivi ben precisi perché dobbiamo recuperare il gap che si è creato in anni di mal governo della Regione”.

“Forza Italia ha attuato una vera rivoluzione in questi ultimi anni. Un partito sempre vicino alla base, ai territori – ha detto l’eurodeputata Giusi Princi – Non a caso è stato scelto il nome ‘Radici’, che benissimo rende l’idea del messaggio che metaforicamente vogliamo dare al nostro operato. Siete voi – ha aggiunto rivolgendosi agli amministratori locali presenti – la linfa, la più sana espressione di quei bisogni da cui vuole concretamente partire una politica al servizio dei territori come quella di Forza Italia”.

“Se non fosse già abbondantemente chiaro, questi incontri stanno dando la riprova – a dire di Giovanni Arruzzolo, deputato e segretario provinciale del partito a Reggio Calabria – che Forza Italia è una squadra forte, coesa, come mai si era verificato in Calabria. Non ricordo un gruppo politico così unito e così foriero di risultati importanti come quelli che abbiamo messo a segno negli ultimi quattro anni”.

“Sono molto soddisfatto perché sin dai primi appuntamenti abbiamo centrato l’obiettivo di ‘Radici’: essere presenti con forza sui territori, ascoltare, acquisire le istanze e poi lavorarci per risolverle – ha detto il segretario regionale di Forza Italia Calabria e vicecapogruppo alla Camera dei Deputati, Francesco Cannizzaro, tirando le somme – Sono orgoglioso di questa squadra e ringrazio tutti coloro che hanno preso la parola in queste giornate, rappresentando il cuore pulsante del partito e soprattutto delle nostre variegate realtà. Se un comune cittadino, un militante, un sindaco, partecipano ad un dibattito che dura ore, fino a tarda serata, dimostra l’interesse di quella persona verso il territorio di appartenenza e la fiducia nei confronti del politico o istituzione che ha davanti. Per noi fare politica significa questo e sappiamo di essere sulla giusta direzione”.

