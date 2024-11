Un calabrese sulla Ferrari in F1: Antonio Fuoco sogna le FP1 di Abu Dhabi

StrettoWeb

C’è un pilota calabrese che sogna la Ferrari ufficiale. Antonio Fuoco, talento di Cariati, potrebbe fare il suo esordio nella stagione di Formula 1 in vista dell’ultimo GP della stagione previsto per l’8 dicembre ad Abu Dhabi. La Ferrari, infatti, deve ancora effettuare la seconda sessione di prove libere stagionale con un rookie, come regolamento impone.

Il talentino Oliver Bearman non è disponibile, avendo perso lo status di rookie dopo aver disputato il terzo GP di Formula 1 sostituendo Kevin Magnussen sulla Haas in Brasile (aveva già sostituito Sainz a Jeddah e sempre Magnussen a Baku). Ecco quindi che Antonio Fuoco potrebbe essere l’indiziato numero 1 per prendere parte alle FP1 sul circuito di Yas Marina al posto di Carlos Sainz.

Da Maranello, per ora, bocche cucite. In lizza anche Arthur Leclerc, fratellino di Charles Leclerc che si è già messo in luce nei rookie test del WEC con la 499P: vedere i due Leclerc in pista con la Ferrari potrebbe essere decisamente interessante per i fan. Magari dalla prossima volta però: la Calabria dei motori fa il tifo per Antonio Fuoco!

