Il progetto educativo Ecoross Educational fa tappa ad Acri, portando nelle scuole primarie l’importanza della raccolta differenziata e di una responsabile gestione dei rifiuti. Nelle classi quarte le informatrici ambientali di Ecoross hanno tenuto lezioni interattive per insegnare ai bambini i principi fondamentali di una corretta separazione dei materiali, con l’obiettivo di sensibilizzarli alla tutela dell’ambiente. L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dagli studenti, che hanno partecipato attivamente, dimostrando grande interesse e consapevolezza.

La prof.ssa Anna Cecilia Miele, vicesindaco e assessore all’Ambiente e alla Pubblica Istruzione, ha sottolineato il valore fondamentale di questo progetto, soprattutto nel contesto attuale.

“Intervenire sul contesto culturale di un territorio – ha affermato – significa educare le nuove generazioni che, a loro volta, possono influire sugli adulti. Purtroppo assistiamo ancora al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, nonostante il nostro servizio di raccolta sia impeccabile. La nostra intenzione, anche attraverso progettualità come questa, è quella di preservare e migliorare le percentuali di raccolta differenziata che finora sono state motivo di orgoglio per la comunità“.

L’assessore ha anche evidenziato come Ecoross collabori attivamente con il Comune per promuovere ulteriori iniziative, come le giornate ecologiche che coinvolgono scuole, adulti e associazioni: “è importante oggi più che mai sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei piccoli gesti quotidiani per la salvaguardia dell’ambiente“.

Anche il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Padula” ing. Maurizio Curcio ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, lodando la partecipazione dei bambini e il metodo coinvolgente utilizzato dalle informatrici ambientali.

“Ho visto interventi profondi da parte dei bambini – ha affermato il Dirigente – che dimostrano quanto possano riflettere se opportunamente stimolati. Questi momenti di scambio tra scuola e professionisti esterni sono preziosi soprattutto quando, come in questo caso, si va oltre le tradizionali attività didattiche e si offre uno sguardo sull’attualità e sul vissuto quotidiano“.

Il DS ha inoltre evidenziato l’importanza di far interagire i bambini con figure esterne alla scuola, un’occasione che li aiuta a crescere e a sentirsi parte attiva della comunità. “I bambini non solo recepiscono il messaggio, ma percepiscono anche la passione e l’impegno di chi lo trasmette, partecipando con entusiasmo. Questi incontri – ha concluso – sono fondamentali per il loro sviluppo“.

Ecoross Educational è un vero e proprio un investimento sul futuro, in grado di piantare i semi di una maggiore consapevolezza ambientale. Grazie alla collaborazione tra scuole, istituzioni e azienda, l’obiettivo è quello di costruire una cultura della sostenibilità che parta dalle nuove generazioni per coinvolgere l’intera comunità.

