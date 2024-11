“Foreste Coralline”: a Reggio Calabria l’incontro con l’autrice Emilia Fulgido

StrettoWeb

Martedì 26 novembre, presso la nostra sede in Via Sbarre Superiori 61/C, la nostra socia e componente del Comitato Scientifico Sezionale Aspromonte, Emila Fulgido, presenterà il suo libro (“Foreste Coralline”) che tanto interesse sta suscitando tra i giovani lettori e non solo, anche in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione dello sbiancamento dei coralli. Il libro dal contenuto scientifico racconta le scogliere coralline, approfondendo anche tematiche attuali come quella del cambiamento climatico, accompagnato dalle accattivanti illustrazioni della bravissima Alessandra Benigno, anche lei di origine reggina.

Emilia Fulgido è laureata in Biologia Marina, formata come istruttrice ed operatrice scientifica subacquea, esperta nel restauro delle barriere coralline e nella comunicazione scientifica. Impegnata anche nel settore olistico, nel settore del turismo sostenibile e nella promozione e diffusione della biofilia, dell’inclusione e della consapevolezza. La serata è aperta a tutti soci e non, vi aspettiamo al CAI in Via Sbarre Sup. 61/C Reggio Calabria.

