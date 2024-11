Festa dei sapori autunnali a sfondo solidale nel cuore dell’Aspromonte

StrettoWeb

A Roccaforte del Greco, nel borgo “il Castello” domenica 10 novembre, presenti parecchi centinaia di persone, si è svolta la sagra “VUNI’ in festa per EMO”, un evento organizzato dall’Associazione “EMO” (Associazione Estetica Malati oncologici) con il patrocinio del Comune di Roccaforte del Greco. Una Sagra autunnale che ha offerto la possibilità di gustare ottimi piatti tipici del luogo, il tutto accompagnato da canti e musiche popolari eseguite anche con il tipico suono della Ciaramedda (Zampogna), tamburello, Organetto e anche, Chitarra e Sassofono.

La sagra unisce i valori, la riscoperta del territorio e il recupero intelligente di alimenti altrimenti dimenticati. E’ un laboratorio per una cultura del cibo che riesce a coniugare usanze e tradizioni del territorio con il mondo del volontariato, le aziende e l’ente comunale.

Ancora una volta la beneficienza è stata lo spirito che ha accompagnato una giornata di convivialità, gusto ed allegria, dedicata ai sapori, alle atmosfere ed alle tradizioni dell’autunno, ma con l’attenzione rivolta al mondo della sanità. “Questi eventi si connotano per l’abbondanza di idee, relazioni e persone e hanno come sfondo un profondo senso di comunità. Per un piccolo centro come il nostro sono una boccata di ossigeno e contribuiscono a tenere vivo l’interesse su quanto di bello viene messo a disposizione“, afferma il sindaco Domenico Penna.

