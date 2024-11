Facebook e Instragram down: disagi per gli utenti dei social network

StrettoWeb

Facebook e Instragram sono down da qualche minuto. Tante le segnalazioni da parte degli utenti che in questi minuti stanno segnalando disservizi per i due noti social network. I due social stanno dando problemi agli utenti anche secondo i dati raccolti dal sito Downdetector che raccoglie le segnalazioni di anomalie e guasti sulla rete, si nota come sono in tanti gli tenti a segnalare i disagi del noto social.

