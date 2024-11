Ennesima aggressione al carcere di Catanzaro: rissa tra detenuti, interviene la Polizia Penitenziaria

StrettoWeb

È notizia di oggi, l’ennesima aggressione ai danni di appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria, nel penitenziario Catanzarese All’interno del Reparto Media Sicurezza, un gruppo di detenuti tentano di aggredire un altro ristretto, il quale per sfuggire al pestaggio si rifugia dentro il Box in uso alla Polizia penitenziaria. Nell’immediato però iniziava ad inveire violentemente contro il personale di Polizia penitenziaria, rendendosi necessario l’intervento di tutto il personale disponibile. Immediatamente sono iniziate le azioni di salvaguardia per l’ordine e la sicurezza, si è fatto ricorso all’utilizzo dei mezzi di difesa secondo le direttive Ministeriali impartite con il manuale operativo di Polizia penitenziaria.

“Con tutta l’amarezza per l’ennesimo episodio di violenza accaduto, il Si.N.A.P.Pe augura una pronta guarigione ai poliziotti coinvolti, ma con orgoglio possiamo dirci soddisfatti – esclama il Vice Segretario Regionale del SiNAPPe Cristina BUSA’ – per l’immediata risposta dell’Amministrazione penitenziaria: tutti I detenuti coinvolti sono stati trasferiti prontamente.”

