Emergenza idrica a Reggio Calabria, Caridi (Lega) chiede chiarimenti sulla gestione delle autobotti

“Reggio Calabria continua a fare i conti con una grave carenza idrica, e la situazione si complica ulteriormente con una nuova polemica politica”. E’ quanto afferma il consigliere comunale della Lega Nino Caridi che “ha espresso forti perplessità sulla gestione delle autobotti, strumenti fondamentali per far fronte all’emergenza”.

“Le autobotti, inizialmente messe a disposizione del gestore del servizio idrico integrato Sorical per rifornire le zone più colpite dalla siccità, sarebbero state recentemente ritirate dal Comune e lasciate inutilizzate, nonostante la persistente carenza d’acqua. Non capiamo il motivo di questa decisione”, ha dichiarato Caridi. “La città ha ancora un urgente bisogno di questi mezzi per garantire un servizio essenziale ai cittadini. Chiediamo all’amministrazione comunale di fornire immediatamente spiegazioni e di ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.”

“Il ritiro delle autobotti conferma l’incapacità dell’amministrazione nell’affrontare l’emergenza idrica, mentre la popolazione, già provata dai disagi, attende una risposta concreta. La gestione dell’emergenza continua a essere al centro di un acceso dibattito , con i cittadini che chiedono soluzioni rapide”.

