Elezioni regionali Fib Calabria: D’Ambrosio si conferma alla guida

Si riconferma Francesco D’Ambrosio il presidente regionale della FIB Calabria. Nelle elezioni del primo novembre 2024, nella sede dell’ASD Sporting Club di Lamezia Terme, ove erano presenti 60 aventi diritto al voto, per una rappresentanza totale di 245 voti su 417, il presidente D’Ambrosio, ha ottenuto il via libera con la quasi totalità dei voti (235 preferenze su 255) per la gestione delle bocce calabre nel quadriennio olimpico 2025-2028.

A comporre il nuovo direttivo anche i consiglieri: Roberto Cevola, Antonella Germanò, Mario Palermo, Natale Bilotta, Carmine De Rosa.

Le parole di D’Ambrosio

D’Ambrosio, che ha iniziato il suo intervento ringraziando, con dovizia di particolari, chi gli è stato accanto durante il suo mandato, ci ha tenuto anche a sottolineare come la Calabria sia l’unica regione a praticare tutte le specialità della Fib. “Meriti che hanno permesso e stimolato alla costituzione di importanti eventi quali: il quadrangolare internazionale di raffa organizzato dalla S.B. Italia; il trofeo 4 regioni femminile di raffa; le premiazioni di fine anno in memoria degli atleti scomparsi che hanno fatto parte del mondo bocciofilo calabrese; il campionato italiano di volo di coppia di serie C; i vari corsi con gli esperti nazionali sia di petanque che di boccia; i vari stage con il pluricampione Dante D’Alessandro”, ha affermato D’Ambrosio.

Il presidente ha poi proseguito il suo discorso annoverando gli impegni imminenti: “Siamo proiettati, inoltre, agli eventi dell’immediato futuro: come il master che si terrà a fine novembre dei campioni e delle campionesse organizzato dalla S.B.Italia o ancora la manifestazione di fine dicembre organizzata dalla S.B.Garofalo con anteprima a squadre con tutti i migliori atleti della raffa”.

“Sono onorato – ha concluso D’Ambrosio – dell’incarico che il movimento boccistico regionale mi ha nuovamente conferito. Si tratta di un grande risultato che mi lusinga e del quale sono grato a tutti coloro che mi hanno sostenuto in questo lungo tempo di incontri e confronti. Abbiano davanti a noi sfide importanti che voglio affrontare con quello spirito di ascolto che ha caratterizzato il mio percorso fino ad oggi”.

Collegato in videoconferenza è intervenuto all’assemblea il presidente nazionale Fib Marco Giunio De Sanctis: “mi ritengo soddisfatto dei risultati ottenuti sin qui dalla FIB Nazionale, con particolare riferimento all’aumento esponenziale delle società Paralimpiche (oltre 250), numeri che possono essere decuplicati. Tali raggiungimenti hanno permesso di generare una maggiore considerazione da parte di tutti per il nostro sport, tanto da avere avuto riconoscimenti sulla carta stampata e in Rai”.

“Per ciò che concerne la Calabria la ritengo una realtà boccistica compatta, forte e coesa con progetti assai ambizioni, alla quale non farò mancare il mio sostegno– ha proseguito De Sanctis –. “Non dobbiamo dimenticare di fare sempre promozione anche con la beach bocce, perché è attraverso queste specialità che si possono creare processi di approccio semplicistici, creando un gioco facilmente percorribile come lo è attualmente il padel. Bisogna dunque implementare soprattutto le specialità mediante le quali e con le quali si puòfr giocare dappertutto”, conclude il Presidente Federale.

