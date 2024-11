L’Ecosistem Lamezia “distrugge” il Messina Futsal: finisce 13-3

StrettoWeb

Una giornata da incorniciare per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che al PalaSparti si è imposta con un roboante 13-3 contro il Messina Futsal. Una prestazione magistrale degli Orange, che non solo portano a casa tre punti fondamentali, ma lo fanno con una prova di forza impressionante davanti al proprio pubblico.

Protagonista assoluto Franco Flores

La partita ha visto brillare su tutti Franco Flores, autore di un poker straordinario che ha letteralmente trascinato la squadra. Non solo gol, ma anche una leadership in campo che ha dato sicurezza a tutto il gruppo, contribuendo a una prestazione corale eccellente.

Una squadra inarrestabile

La vittoria è stata frutto di un perfetto lavoro di squadra, con altri protagonisti sugli scudi. Volini e De Masi hanno siglato due doppiette a testa, dimostrando grande feeling con la porta avversaria. A completare il tabellino, le reti di Mantuano, Caffarelli, Iaria, Gagliardi e Martino, a conferma della pericolosità offensiva e della varietà di soluzioni degli Orange.

Un dominio dall’inizio alla fine

Sin dai primi minuti, gli Orange hanno imposto il proprio ritmo, dimostrando un gioco veloce, preciso e ricco di creatività. La difesa del Messina Futsal ha faticato a contenere le continue incursioni lametine, che hanno trovato soluzioni offensive di alta qualità. Una prestazione di gran carattere della squadra Orange che è partita subito forte, prendendo il controllo del match senza lasciare scampo agli avversari, che nulla hanno potuto contro l’uragano Orange.

Lombardo: “una prestazione perfetta”

Al termine della gara, mister Lombardo si è detto entusiasta della prova della sua squadra: “oggi abbiamo messo in campo tutto ciò che proviamo in allenamento: grinta, precisione e spirito di squadra. È una vittoria che ci dà fiducia per il prosieguo del campionato”.

La spinta del pubblico

Il PalaSparti, ancora una volta, si è rivelato una fortezza per l’Ecosistem Lamezia Soccer. Il sostegno del pubblico ha caricato i giocatori, che hanno risposto con una prestazione che rimarrà nella memoria dei tifosi.

Con questa vittoria, l’Ecosistem Lamezia Soccer lancia un forte messaggio alle avversarie, dimostrando di essere una squadra da temere. Gli Orange tornano a sorridere e a guardare con ottimismo ai prossimi impegni di campionato.

Il tabellino

ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER – MESSINA FUTSAL 13-3

LAMEZIA: Mazzei, Pulerà, Caffarelli, Mantuano, Volini, De Masi, Iaria, Flores, Martino, Gagliardi, Pestich, Muraca. Allenatore: Andrea Lombardo

MESSINA: Pecoraro, Colucci, Baloira, Puglisi, Mandini, D’Angelo, Centorrino, Di Maria, Piccolo, Barbagallo, Giordano, Sanz. All.: Battiato

Marcatori: 4’37’’ Mantuano, 9’07’’ Volini, 11’56’’, 12’41’’, 13’17’’, 16’15’’ Flores, 18’53’’ Caffarelli, 19’22’’ Puglisi (M). 1’40’’st De Masi, 2’56’’st Iaria, 5’53’’st Mandini (M), 7’54’’st Gagliardi, 9’39’’st De Masi, 9’59’’st Volini, 12’30’’st Martino, 17’18’’st D’Angelo (M).

