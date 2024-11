Eccellenza, derby Bocale-ReggioRavagnese. Scoppetta: “è sempre una partita speciale”

StrettoWeb

ReggioRavagnese con la testa rivolta al derby di domenica in casa dell’ASD Bocale Calcio ADMO. Parla l’esperto centrale difensivo nonché uno degli ex di turno, Salvatore Scoppetta, il quale sa bene che questo tipo di sfide sono sempre diverse dalle altre, ma non cambia la voglia di vincere.

“La squadra è carica e determinata a voler raggiungere risultati positivi. Il derby è sempre una partita speciale, una sfida che metterà alla prova il nostro carattere e la nostra grinta, soprattutto per continuare a lottare ai vertici della classifica. Ci teniamo a fare bene per noi e la società”, le parole di Scoppetta.

