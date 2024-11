Doppio brindisi Team Volley e Pallavolo Messina nei campionati femminili

StrettoWeb

Un weekend favorevole in casa Team Volley Messina. Sono arrivate infatti due vittorie su due incontri disputati nella terza giornata dei massimi campionati regionali. La Serie C femminile della Team Volley impegnata sabato a Milazzo lotta e alla fine vince una bella partita al quinto set contro l’Asd Volley 96, l’avversaria sulla carta era meglio attrezzata, per la Team Volley allenata dal duo Laganà-Donato va via lo zero alla voce punti in classifica nel girone B.

Vittoria piena invece per la Pallavolo Messina domenica in Serie D femminile che si sblocca a sua volta e lo fa in casa alla Juvara non concedendo nulla alla Pgs Juvenilia Catania che torna all’ombra dell’Etna senza aver conquistato neanche un set. Vittoria piena dunque per le ragazze di coach Triolo che aggiungono i primi tre punti in graduatoria del loro campionato. Non giocava la formazione di Serie C maschile che ha programmata la terza giornata nel prossimo weekend.

Queste le dichiarazioni dello staff della formazione che milita nel girone B di Serie C femminile: “La partita è stata sviluppata in maniera pulita e con pochi errori – così coach Franco Donato – Le ragazze hanno seguito le indicazioni e infatti ci sono stati momenti in cui abbiamo messo le avversarie in grande difficoltà. La Volley 96 è costruita per fare un campionato di vertice mentre noi lavoriamo per la crescita delle nostre atlete. È un risultato che porta entusiasmo, abbiamo mosso la classifica togliendoci lo zero iniziale e guardiamo già alla prossima partita. C’è grande soddisfazione, ma non ci siamo depresse per la prima sconfitta e non ci dobbiamo entusiasmiamo troppo per questa prima vittoria”.

Volley ’96 Milazzo-Team Volley Messina 2-3 (25-23 24-26 17-25 25-21 11-15)

Nello starting six della formazione della Team Volley Messina in campo Giulia Sturniolo al palleggio e Gaia Santamaria suo opposto, in banda Carmen D’Amico e Simona Costa, centrali Selene Gironi e Irene Maggiari ad alternarsi in campo al libero Claudia Fulci. Ci sarà spazio tra fine quarto set e nel tiebreak per Sofia Maria Savarese.

Primo set in equilibrio in cui entrambe le formazioni hanno provato in momenti diversi la fuga. Nelle fasi finali le due squadre arrivano appaiate ma sono le locali che trovano i punti necessari per conquistare il parziale per 25-23. Il secondo set ricalca le orme del primo, le due sfidanti arrivano punto a punto alla fasi finali, stavolta si va ai vantaggi ma a spuntarla è la Team Volley per 24-26.

Nel terzo sale la formazione ospite che gioca una pallavolo superiore e si guadagna un vantaggio che la squadra mamertina non riuscirà più a recuperare, ospiti che chiudono 17-25 e passano a condurre. Sembra un copione già scritto con la Team Volley che prosegue sulla scia del terzo e scappa avanti 2-9 ad inizio quarto. Arriva però la reazione delle locali che impattano 10 pari e si prosegue punto a punto, nel finale esce per un problema al ginocchio capitan D’Amico e Milazzo conquistando il set per 25-21: pareggiato il conto dei set e sfida trascinata al tiebreak.

Nel set decisivo per la Team Volley resta in campo in posto 4 Savarese, le padrone di casa si portano avanti 7-5, ma dopo il time out ospite arriva la reazione con tre punti consecutivi e si cambia campo sul 7-8. Nel finale prende fiducia la Team Volley Messina che porta a compimento l’opera chiudendo 11-15.

Pallavolo Messina – Pgs Juvenilia Catania 3-0 (25-17 25-14 25-22)

Altra buona notizia arriva dalla palestra Juvara dove nella giornata di domenica la formazione della Pallavolo Messina, facente parte della famiglia Team Volley, si è sbloccata in Serie D femminile. A fare visita alle ragazze di coach Massimiliano Triolo la Pgs Juvenilia Catania. Match mai in discussione nei primi due set con la formazione locale che prendeva un vantaggio rassicurante e andava a chiudere senza problemi 25-17, il primo set, e con maggior distacco per 25-14 il secondo. Nel terzo parziale la situazione resta più in equilibrio con la Juvenilia che scappa avanti, aiutata dagli errori della Pallavolo Messina. Capitan Tringali e compagne riescono comunque a rientrare in partita e, anche se con meno smalto rispetto ai primi due set, riescono ad archiviare la pratica per 25-22 senza cedere alcun parziale e conquistando l’intera posta.

Risultati 3ª giornata e classifica Serie C femminile girone B

Sportpassion-Messina Volley 0-3 (12-25 23-25 20-25)

Ssd UniMe-Liberamente Aci Catena 3-1 (20-25 25-19 25-23 25-23)

Polisportiva Nino Romano-Pallavolo Oliveri 3-0 (25-12 25-12 25-13)

Polisportiva Nino Romano 8 punti Messina Volley 7 punti Pallavolo Zafferana 6 punti Golden Volley 5 punti Volley ’96 4 punti Pallavolo Oliveri 4 punti Santa Teresa 3 Ssd UniMe 3 punti Team Volley 2 punti Sport Passion 0 Liberamente Aci Catena 0 punti

Risultati 3ª giornata e classifica Serie D femminile girone B

Universal Viagrande – Zafferana Volley 0-3 (17-25 17-25 13-25)

Pallavolo Messina – Pgs Juvenilia Catania 3-0 (25-17 25-14 25-22)

Akis Volley – New Volley Torregrotta 2-3 (19-25 22-25 25-18 25-19 10-15)

Barcellona – Roccalumera 3-0 (25-12 25-15 25-14)

Nebrodi Volley – Libertas Volley Messina 3-0 (25-12 25-15 25-20)

Classifica

Akis Volley 7 punti Barcellona 6 Nebrodi Volley 6 Giardini del Volley 6 New Volley Team Torregrotta 5 Zafferana Volley 4 Universal Viagrande 4 New Randazzo Volley 4 Pallavolo Messina 3 punti Libertas Volley Messina 3 Pgs Juvenilia 3 Roccalumera Pallavolo 0

Classifica Serie C maschile girone B

Non sono scese in campo in questo weekend le formazioni del girone B, in cui milita la Team Volley di coach Caravello, mentre hanno giocato la terza giornata le formazioni nel girone gemello A. La classifica per quanto riguarda la Team Volley resta la stessa di settimana scorsa, in attesa di tornare in campo settimana prossima in trasferta a Pozzallo.

Jonica Volley Santa Teresa 6 Gs Pozzallo 6 Giarre 6 punti Ambiente Lab Team Volley 3 Volley Gela 3 Viagrande 3 punti Agira 2 punti Paternò Volley 1 Modica 1 Pedara Volley 0 punti

