Domotek Volley-Napoli, Polimeni: “vogliamo vincere davanti al pubblico reggino”

Voglia di vincere. Voglia di fare bottino pieno. Domenica si riaprono le porte del maxi impianto reggino, il rinnovato PalaCalafiore. La Domotek Volley Reggio Calabria riabbraccia il teraflex amico. Arriva il Napoli: sfida appetitosa per gli sportivi e gli appassionati del Volley. Il punto del mister del club amaranto, Antonio Polimeni.

“Stiamo bene. E’ grande l’entusiasmo che ci contraddistingue sin da inizio stagione. Stiamo lavorando bene da inizio anno – le impressioni del Mister – I ragazzi si divertono molto nel giocare insieme, nell’allenarsi con cura. Siamo un grande gruppo. Anche per noi dello Staff, è bello poterci allenare con questo entusiasmo“.

Un parere sull’avversario. “Il Napoli è una squadra tosta come tutte le squadre di questo torneo. Hanno degli effettivi in grado di primeggiare. Lugli ha dimostrato di essere un opposto di assoluto livello per la categoria. Starace idem, schiacciature di livello che ha dimostrato anno dopo anno il proprio valore. Napoli è una squadra costruita per far qualcosa in più di una semplice salvezza e verrà qui per provare a vincere. Noi? Ci faremo trovare pronti. Ci stiamo allenando con cura e passione“.

Nuova iniziativa, “1+1” da parte della società amaranto. Acquistando un abbonamento entro questa settimana, il tifoso potrà regalare un abbonamento in più a chi vorrà. Che atmosfera ci sarà? “C’è un entusiasmo crescente. I ragazzi hanno già conquistato la città che li sta conoscendo piano piano. Stiamo lavorando molto con le scuole con tanti bambini e bambine che si stanno legando alla nostra squadra ed al nostro marchio“.

Pronostico finale? “Non c’è pareggio. Vogliamo arrivare al termine della gara soddisfatti, vogliamo vincere”, conclude il Mister.

