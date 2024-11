Il Direttore del MArRC Fabrizio Sudano delegato alla direzione regionale dei Musei in Calabria

StrettoWeb

“I migliori auguri di buon lavoro al nostro direttore Fabrizio Sudano per l’incarico di delegato alla direzione della Direzione regionale Musei Calabria. In bocca al lupo, direttore”. Così, in una nota, il Museo Archeologico di Reggio Calabria si congratula con il proprio Direttore, Fabrizio Sudano, per l’importante incarico di delegato alla Direzione regionale Musei Calabria.

Sudano dirige il Museo di Reggio, dove sono custoditi i Bronzi, da gennaio 2024, quasi un anno, quando subentrò a Malacrino.

