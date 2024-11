Crotone, incidente sulla SS107: mezzo si schianta su cavalcavia | FOTO e DETTAGLI

StrettoWeb

Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Crotone, sede centrale, è intervenuta alle ore 14.20 circa sulla SS107 al km129+300 per incidente stradale. Coinvolto un mezzo cassonato provvisto di gruetta che, per una errata valutazione del conducente andava ad impattare contro il viadotto sovrastante la SS. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e del mezzo. Si procedeva altresì con ausilio dell’autoscala a verificare eventuali danni strutturali al cavalcavia. Ferito in modo lieve il conducente. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.