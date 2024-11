Costringono i calciatori del Crotone a lasciare le maglie sul campo del Picerno: daspo a 15 tifosi pitagorici

StrettoWeb

Dopo la sconfitta 2-0 a Picerno (Potenza) e la conseguente eliminazione dai play off della serie C, lo scorso 7 maggio, costrinsero i giocatori del Crotone a togliersi le maglie e a lasciarle sul terreno di gioco dello stadio Curcio: il questore del capoluogo lucano, Giuseppe Ferrari, ha emesso 15 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi calabresi. I provvedimenti di divieto di assistere a manifestazioni sportive hanno una durata da uno a otto anni, con la prescrizione aggiuntiva dell’obbligo di firma presso la Questura per ogni incontro del Crotone (serie C, girone C).

