Costituzione della Comunità Patrimoniale Faro per i Forti dello Stretto: domani la sottoscrizione a Messina

Domani, martedì 5 novembre, alle ore 11, nel salone degli Specchi della Città metropolitana di Messina, il sindaco Federico Basile, insieme all’assessore alla Valorizzazione e Promozione del patrimonio fortificato di Messina Enzo Caruso, sottoscriverà la costituzione della Comunità Patrimoniale Faro per i Forti dello Stretto. All’incontro, coordinato dal Centro Studi Medfort, interverranno, nella qualità di sottoscrittori, Comuni, Istituzioni e Associazioni, che concorrono alla valorizzazione e alla promozione dei Forti.

La Comunità Patrimoniale Faro per i Forti dello Stretto é il patrimonio culturale e territoriale costituito dalla rete di fortificazioni costruita a ridosso delle due sponde dello Stretto di Messina all’indomani dell’Unità d’Italia. Patrimonio che si va ad intrecciare indissolubilmente con i vari edifici di architetture fortificate che costellano le sponde dello Stretto.

La finalità della costituzione della Comunità Patrimoniale Faro per i Forti dello Stretto, quale strumento per unire comunità e patrimoni culturali, è principalmente un riconoscersi reciprocamente e mettersi in rete, in relazione tra tutti.

