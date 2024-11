Cosenza: padre maltratta i figli, disposto il divieto di avvicinamento

StrettoWeb

Un padre avrebbe continuamente vessato, usato violenza, fisica e psicologica, nei confronti dei propri figli e per questo motivo gli è stata notificata una misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alle vittime con braccialetto elettronico. La misura cautelare, emessa dalla Procura di Castrovillari, è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano della Polizia. Le indagini che hanno portato all’emissione del provvedimento cautelare sono scaturite dalla querela sporta dai figli dell’uomo che hanno raccontato un quadro familiare altamente degradante con attore principale il proprio genitore, protagonista, in negativo, di continue e reiterate condotte vessatorie, violenze fisiche e psicologiche, perpetrate nei loro confronti. Dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari diretta da Alessandro D’Alessio, sarebbero emersi plurimi indizi in forza dei quali è stata emessa dal Gip la misura cautelare.

