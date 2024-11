Cosenza, il 25 novembre la presentazione del libro “Aqua e Tera” di Dario Franceschini

StrettoWeb

Il prossimo 25 novembre 2024, alle ore 18:00, presso il Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Dario Franceschini, intitolato “Aqua e tera”, edito da La nave di Teseo.

L’evento vedrà la presenza del Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, che aprirà con un saluto istituzionale, e dell’autore stesso, che sarà intervistato dalla giornalista e scrittrice Annarosa Macrì.

Alla presentazione prenderanno parte oltre ai vertici del Partito Democratico locale, inclusi i dirigenti e i consiglieri regionali, anche esponenti di altre forze politiche legati a Franceschini da rapporti di stima e di affetto personale, nonché i rappresentanti delle forze sociali e culturali invitate.

“Aqua e tera” è un viaggio attraverso l’Italia sospesa tra storia e modernità, e rappresenta un’opera che riflette sulle radici e sull’identità del Paese. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle atmosfere di un’Italia profonda, in un racconto che combina narrativa e riflessioni sulla società contemporanea. Un romanzo che sta riscuotendo un grande successo di critica e di partecipazione agli incontri organizzati in tutta Italia. Cosenza è la prima tappa che tocca una regione del Sud e sicuramente vedrà la presenza di tanta gente comune attratta dalla storia e dalla forza contenuta nel racconto.

