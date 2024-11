Cosenza, il 25 novembre le clementine a sostegno dei centri antiviolenza | INFO

StrettoWeb

Sono oltre novanta le donne uccise dall’inizio dell’anno. Per la maggior parte, i reati sono avvenuti in ambito familiare o affettivo. C’è ancora molto da fare per fermare la violenza di genere. Per questo motivo, Confagricoltura Donna conferma il suo impegno per promuovere una cultura della consapevolezza e sostenere i Centri antiviolenza sul territorio italiano, attraverso una raccolta di fondi tramite la consueta distribuzione delle clementine nelle piazze, che si tiene annualmente a ridosso del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto: sono le regioni dove quest’anno sarà possibile trovare le “clementine antiviolenza”, l’agrume divenuto simbolo della lotta contro la violenza di genere a seguito dell’uccisione di Fabiana Luzzi, studentessa di Corigliano Calabro, da parte dell’ex fidanzato in un agrumeto della piana di Sibari.

Confagricoltura Cosenza, come già negli anni passati, si fa promotrice dell’iniziativa invitando – lunedì 25 novembre alle 11.30 presso la sede di via Piave 3 – le associazioni territoriali che hanno dato la loro adesione e dedicando un momento di riflessione ad un fenomeno che non trova risoluzione. I contributi raccolti dalla distribuzione delle clementine, messe a disposizione dell’azienda agricola Carpenaturam di Corigliano Rossano, verranno devoluti ad uno dei Centri Antiviolenza attivi sul territorio provinciale.

Ammi Donne per la Salute, CGIL Flai – sez. di Cosenza e Castrovillari, Fai CISL Cosenza, Convegni Cultura Maria Cristina di Savoia, Ebat-Fimi, Fidapa – sez. di Cosenza e Rende, Inner Wheel Cosenza, Xenìa Associazione Culturale, Pirossigeno Cosenza Futsal, Presidio Libera Cosenza “Sergio Cosmai”, Soroptimist – sez. di Cosenza e Reggio Calabria e UILA UIL Cosenza sono le sigle delle associazione che non hanno voluto far mancare il proprio supporto.

L’iniziativa, che si ripete dal 2013, è promossa da Confagricoltura Donna insieme a Soroptimist International d’Italia e rientra nella campagna dell’ONU “Orange the world”.

