A Corigliano Rossano iniziativa a più voci contro la violenza sulle donne

Lunedì 25 novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si terrà a Corigliano Rossano, alle ore 16 in via Montessori, presso la sala convegni dell’associazione Mondiversi, l’iniziativa “Tra possesso e Libertà” promossa da Spi Cgil Calabria, Spi Cgil Pollino Sibaritide Tirreno, Cgil Pollino Sibaritide Tirreno, Auser, Anpi, Associazione Mondi Diversi e Centro Antiviolenza Fabiana.

A coordinare i lavori sarà Eleonora Sammarro, Lega Spi Cgil Corigliano Rossano. Interverranno Francesca Marino, presidente assemblea generale Cgil comprensoriale, Luigia Rosito, responsabile Centro antiviolenza Fabiana, Margherita Tagliaferro segreteria Spi Cgil comprensoriale, Marinella Grillo, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Corigliano Rossano, Piera Roseti, presidente Anpi Castrovillari, Manuela Cioffi, direttrice patronato Inca comprensoriale, Filomena Ruggiano, responsabile Auser cultura Francavilla Marittima. Concluderà i lavori Rossella Napolano, segretaria regionale Spi Cgil Calabria.

