Corigliano, annullo filatelico per i 75 anni della parrocchia di Sant’Antonio

In occasione dei festeggiamenti per i 75 anni di fondazione della parrocchia di Sant’Antonio di Corigliano Calabro (Cs), in programma il 26 novembre 2024, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “75° di Fondazione parrocchia San’Antonio – 26.11.2024 – 87064 Corigliano Calabro (Cs)”.

Nello stesso giorno dalle ore 15,30 alle 19,30 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand di Poste Italiane allestito presso il sagrato della chiesa di via Barnaba Ab enante a Corigliano Calabro. Presso la postazione dell’annullo stesso saranno disponibili anche le cartoline dedicate all’evento. Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Cosenza.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

