Coppa Italia Femminile Eccellenza Regionale: Cus Cosenza batte 12-0 il Locri

Prima partita ufficiale per le ragazze di mister Carlo Alia, infatti la Coppa Italia è l’antipasto del campionato e ha dimostrato che il Cus Cosenza è una delle pretendenti al titolo. Oggi al G.R. Macrì ha dato una dimostrazione di forza vincendo per 12-0 contro un Locri Athena Nike che ha provato a reggere l’onda delle ospiti.

Questi risultati fanno parte anche di un percorso di crescita, dimostrano ancora di più che nulla nasce per caso e le conquiste si ottengono solo con il duro lavoro e con la perseveranza in ciò che si fa. Quest’anno potrebbe essere un anno duro dal punto di vista dei risultati, ma non bisogna correre con le aspettative, la nostra squadra è giovanissima ed è un progetto a lunga gittata, in due mesi, ma anche in cinque non si può colmare un gap di anni. Queste partite sono utili per acquisire esperienze, perché ricordiamo che tra le file amaranto la maggior parte delle ragazze non ha mai giocato, quindi con pazienza e senza demordere si torna a lavorare sodo per crescere a piccoli passi.

La strada è lunga, ma il progetto della società locrese ha una visione nel lungo periodo, l’auspicio è lavorare bene per far crescere il parco delle giocatrici e che pian piano altre ragazze scoprano la squadra entrare in famiglia.

Intanto altro passo importante è stato il pubblico sugli spalti, tanti incuriositi (che ringraziamo) sono venuti ad assistere al match, speriamo quanto prima di poter regalare maggiori brividi ed emozioni.

Prossima gara di Coppa Italia sarà giorno 1 dicembre in trasferta a Catanzaro, giocare anche contro squadre che fanno il professionismo a livello maschile darà sicuramente qualcosa in più alle ragazze arricchendo il proprio bagaglio di esperienza.

