Coppa Davis, Italia implacabile: Sinner e Berrettini stendono l’Australia, azzurri in finale

L’Italia stacca il pass per la finale di Coppa Davis. Al Palacio de Deportes José María Martín Carpena di Malaga, dopo il successo nel primo singolare di Matteo Berrettini su Thanasi Kokkinakis 6-7 (6-8) / 6-3 / 7-5, ci pensa Jannik Sinner, numero uno del mondo, a conquistare il secondo e decisivo punto.

L’altoatesino sconfigge Alex De Minaur, numero 9 del ranking Atp, con il punteggio di 6-3, 6-4 in un’ora e 27 minuti. Per il 25enne di Sydney è la nona sconfitta contro Sinner in nove incontri in carriera nei quali ha raccolto solo due set. In finale gli azzurri incontreranno l’Olanda che ha sconfitto la Germania nella propria semifinale.

