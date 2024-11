Il Consorzio Olio di Calabria mette a dimora tanti alberi nelle scuole di Casali del Manco

StrettoWeb

In occasione della Giornata Mondiale dell’Olivo (celebrata il 26 novembre di ogni anno), il Consorzio Olio di Calabria IGP, l’Associazione Olivicola Cosentina e l’Amministrazione comunale di Casali del Manco, hanno promosso un’iniziativa dedicata alla celebrazione di questa pianta, al fine di sottolinearne la sua importanza strategica nella cultura e nell’economia. Tale iniziativa ha visto il coinvolgimento dell’IC “Casali del Manco-Pietrafitta”, culminando nella messa a dimora di alberi di olivo presso diversi plessi scolastici: Morelli, Trenta, Verticelli, Pedace, Serra Pedace e Casole Bruzio. Protagonisti dell’evento sono stati i bambini della Scuola dell’Infanzia e della Primaria, che hanno espresso la loro creatività attraverso opere artistiche: disegni raffiguranti olivi, cartelloni, poesie e una suggestiva “scultura” dell’albero, approfondendo inoltre il tema del prodotto principe della Dieta Mediterranea, l’olio.

I bambini hanno illustrato il processo di trasformazione dall’olivo all’olio, raffigurando la spremitura e tutte le fasi fino all’imbottigliamento, sottolineandone l’importanza dal punto di vista alimentare e salutistico. In uno dei plessi, la celebrazione si è arricchita con una mini degustazione a base di pane e olio. Le piante di olivo messe a dimora sono state donate dal Consorzio Olio di Calabria IGP.

“Il progetto di messa a dimora degli alberi di olivo nelle scuole è un passo fondamentale per trasmettere alle nuove generazioni il valore della nostra tradizione olivicola” ha dichiarato il Presidente Massimino Magliocchi. “Vedere l’entusiasmo dei ragazzi nel piantare e prendersi cura degli alberi è una grande fonte di soddisfazione e speranza per il futuro del nostro territorio”. Insieme al presidente Magliocchi anche le docenti Marisa Morrone (plesso di Morelli) ed Alessandra Palmieri, Maestra (plesso di Morelli); Francesca Pisani, Sindaco del Comune di Casali del Manco, Giulia Leonetti, Assessore all’Istruzione; Gianluca Ferraro, Assessore all’Ambiente.

Tutti convinti che “l’olivo è un simbolo della nostra terra e un elemento fondamentale della nostra economia. Investire nelle nuove generazioni e nella loro educazione significa costruire un futuro sostenibile per la Calabria. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per piantare non solo alberi, ma anche radici di conoscenza e rispetto per l’ambiente”.

