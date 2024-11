Consorzio Bivongi Doc: il resoconto della Masterclass “Spirito giovane”

StrettoWeb

Rafforzare le competenze sulla somministrazione di vini e fornire nozioni in materia di abbinamenti e analisi sensoriale: è stato questo l’obiettivo della Masterclass “Spirito giovane”, tenutasi presso l’Agriturismo Costantino. Un appuntamento organizzato dal Consorzio che ha visto la presenza di molti ristoratori calabresi.

Un viaggio tra i vini Bivongi Doc per scoprire e assaporare il gusto particolare di produzioni giovani e ambiziose. L’Iniziativa finanziata dal Feasr- Psr Calabria 2014/2020 – Misura 3 – Intervento 3.2.1 ha consentito, ancora una volta ed in maniera più diretta, di far conoscere i possibili abbinamenti vino-cibo. Produttori e ristoratori, insieme, per scoprire dettagli e diverse possibilità di proposta da offrire poi ai clienti.

Il presidente, Adele Anna Lavorata, ha degustato sette etichette di vini diverse, per annate e per prodotto, insieme a Gennaro Convertini, Presidente Enoteca Regionale Calabrese e divulgatore agricolo dell’Arsac.

La masterclass è stata concepita con l’obiettivo di educare i ristoratori sulle caratteristiche distintive dei vini Bivongi DOC, dal terroir unico alla produzione meticolosa. Ma anche fornire strumenti pratici per migliorare l’abbinamento dei vini con i piatti tipici calabresi, valorizzando sia il vino che la cucina locale.

“Promuovere la collaborazione tra i nostri produttori di vino e i ristoratori, creando un network di eccellenze che possa contribuire allo sviluppo enogastronomico della regione, è uno dei principali obiettivi del nostro Consorzio“, ha ribadito la presidente Lavorata. Una giornata piacevole: dalla panoramica sulla storia, le caratteristiche geografiche e climatiche della zona di produzione, con particolare attenzione alle varietà di uve utilizzate fino al pranzo ed alla degustazione di piatti tradizionali, spiegando come abbinare al meglio i vini Bivongi DOC per esaltare i sapori e creare un’esperienza gastronomica armoniosa.

